Leichter wird es sicher nicht: KSV Baunatal erwartet Top-Team FC Gießen

Von: Wolfgang Bauscher

Einsatz gefragt: Neben spielerischen Qualitäten müssen die Baunataler – wie vor einem Jahr Jonas Springer (rechts) gegen Gießens Yassine Maingad – ihre kämpferischen Tugenden auf den Platz bringen. © Fischer

In der Fußball-Hessenliga erwartet der KSV Baunatal mit dem FC Gießen das nächste Topteam.

Baunatal – Klar, die 0:6-Pleite am Wochenende in Stadtallendorf hing den Hessenliga-Fußballern des KSV Baunatal nach. Doch neben Frustbewältigung und Analyse stand auch die Vorbereitung auf die nächste schwere Aufgabe im Mittelpunkt. Mit dem FC Gießen kommt eine Mannschaft mit großen Ambitionen ins Parkstadion. Weil Christoph Pforr, Co-Trainer der Platzherren, am Samstag heiratet, findet die Partie nicht wie gewohnt am Samstag statt, sondern wurde auf Sonntag verlegt (14 Uhr).

Mit fünf Punkten aus vier Spielen weisen die Mittelhessen ebenso wie die Baunataler eine unbefriedigende Bilanz auf. Doch seit Gründung des FC Gießen durch den Zusammenschluss von VfB Gießen und SC Watzenborn/Steinberg holte der KSV in vier Duellen keinen Punkt. Lediglich im Hessenpokal setzten sich die VW-Städter im März 2019 nach Elfmeterschießen durch. Die schlechte Bilanz beschäftigt Trainer Tobias Nebe freilich kaum. „Gegen Stadtallendorf hatten wir ja zuletzt eine gute Serie und haben dennoch hoch verloren. Vielleicht wenden wir den Trend ja diesmal zum Positiven“, sagt er.

Allerdings zählt Nebe die Gießener zu den drei Topmannschaften der Hessenliga. „Im letzten Jahr sind sie auch schwach gestartet und kamen dann ins Rollen. Hoffentlich fangen sie damit nicht ausgerechnet bei uns an.“ Die von Daniyel Cimen trainierten Gäste verfügen über einen mit erfahrenen, lange schon hochklassig spielenden Akteuren besetzten Kader. Einer ihrer herausragenden Akteure ist Kapitän Wissam Abdel-Ghani.

Bis zum Anpfiff wollen die Baunataler den Schock des 0:6 von Stadtallendorf verdaut haben. „Er hat lange nachgehallt, man schüttelt so etwas nicht so leicht ab. Wir haben lange darüber gesprochen und uns das Spiel auf Video angeschaut“, berichtet Nebe und ergänzt: „Das war hart.“ Auch persönlich berührte es den Trainer. „Man trägt es tagelang mit sich rum. Ins Private und auch in den Beruf“, sagt der Lehrer.

Zu schaffen gemacht hatten ihm „die vielen haarsträubenden Fehler“ seiner Elf, die es nicht am Engagement habe fehlen lassen. „Aber die Jungs waren vom Kopf her nicht bereit, dann kam auf dem Platz eins zum anderen.“ Für die Aufgabe gegen Gießen möchte Nebe seine Mannschaft „konzentriert, fokussiert und absolut klar im Kopf“ sehen.

Für den gesperrten Schlussmann Yannick Wilke hütet wieder Nachwuchsmann Lukas Berger den Kasten. Die Sperre von Daniel Borgardt ist abgelaufen, der Kapitän wieder dabei – sehr zur Freude des Trainers. „Unser extrem junges Team braucht Erfahrene wie ihn und den ebenfalls zurückgekehrten Max Blahout, um sich an ihnen aufzurichten“, sagt Nebe. Die Jungen hätten zwar das Zeug, um zu bestehen, „aber bei frühen Nackenschlägen wie in Stadtallendorf kommen sie in Schwierigkeiten“.

Mut machen könnte den Baunatalern ein Blick zurück. 2019 gab es ein 0:6 in Alzenau und ein 2:6 in Ginsheim. Das Positive: Die jeweils nächste Begegnung entschied der KSV für sich. Fortsetzung erwünscht. (Wolfgang Bauscher)