KSV Baunatal: Mit Köpfchen zum ersten Saisonsieg

Von: Björn Friedrichs

Jubel über das 2:0 beim KSV Baunatal: Hier wird der Treffer von Lennart Rose (2. von rechts) gefeiert. © Fischer, Andreas

Das ist der erste Saisonsieg für Hessenligist KSV Baunatal: Gegen einen schwachen 1. Hanauer FC behält die Elf von Tobias Nebe beim 3:0 (3:0) vor allem dank ihrer Chancenverwertung die Punkte.

Felix Schäfer fehlt verletzt, Kapitän Daniel Borgardt ist gesperrt, auch Egli Milloshaj fehlt. Doch das scheint den KSV, der mit zwei 2:2-Unentschieden in die Hessenliga-Saison gestartet ist, nicht zu stören. In der vierten Minute geht Baunatal schon in Führung. Leon Recker flankt von der rechten Seite, im Strafraum steht Julian Berninger-Bosshammer sträflich frei, köpft das 1:0.

Die Führung scheint die Gäste aufgeweckt zu haben. Sie sind jetzt am Drücker, lassen Ball und Baunatal laufen. Das nächste Tor aber macht wieder der KSV. Und es ist das Schema vom Führungstreffer. Diesmal flankt Patrick Krengel, diesmal köpft Neuzugang Lennart Rose - das frühe 2:0 (13.).

Klare Führung trotz vieler Fehler

Spielerisch ist das dabei gar nicht mal so überzeugend, was Baunatal zeigt. Die Gäste haben in der Folge einige Möglichkeiten, wieder ranzukommen. Nach einer Flanke in den KSV-Strafraum gibt es ein Missverständnis in der Hintermannschaft, wer denn nun zum Ball geht. So kommt Hanaus Jonas Gatzka ungehindert angerauscht, sein Hammer wird im letzten Moment noch abgeblockt (20.).

Gatzka ist es auch, der kurz darauf nach guter Vorarbeit von Marco Ferukoski zum Schuss kommt. Diesmal aus sechs Metern, wieder ist ein Abwehrbein dazwischen. KSV-Torwart Yannick Wilke muss so nicht eingreifen (29.).

Vorsprung wächst noch vor der Pause

Obwohl seine Mannschaft nicht schlecht im Spiel ist, ist Gästetrainer Alexander Konjevic unzufrieden. Noch vor der Pause wechselt er erstmals, noch vor der Pause kassiert seine defensiv fahrlässige Mannschaft aber das 0:3. Wilkes Abschlag verlängert ein Hanauer unfreiwillig in den Lauf von Rose, dessen Hereingabe wird abgefälscht. Am langen Pfosten steht Recker frei und jagt den Ball per Direktabnahme ins lange Eck (45.+1).

Das Geschehen nach dem Seitenwechsel ändert sich kaum. Das Spiel ist recht ausgeglichen, Chancen gibt es auf beiden Seiten. Doch während Hanau weiter verschwenderisch mit ihnen umgeht - Arsen Kryvobedryi jagt den Ball aus zehn Metern drüber (62.), Ugur Aslan und Kristijan Bejic schließen aus kurzer Distanz kümmerlich ab (68./70.) -, sieht das auch beim KSV jetzt so aus. Erst trifft Rose aus kurzer Distanz den Ball nicht richtig (61.), dann köpft Marcel Fischer nach Krengel-Einwurf genau auf Torwart Josip Galic.

Hanaus Chancenverwertung bleibt schwach

Der erste Saisonsieg des KSV geriet trotzdem nicht mehr in Gefahr - auch dank der katastrophalen Chancenverwertung der Gäste. Hanau schaffte es nicht, die Baunataler Fehler auszunutzen. Bestes Beispiel: Nach guter Kombination senst der eingewechselte Patrick Kalata aus guter Position am Ball vorbei (78.).

Negative Nachricht beim KSV: Als bereits alle fünf Wechsel getätigt waren, ging es bei Torjäger Leon Lindenthal wegen muskulärer Probleme nicht mehr weiter. Fischer hätte in der Schlussphase das Ergebnis noch höher gestalten können. Sein Schuss rutschte aber ab, verfehlte das Tor so deutlich (88.). In der Nachspielzeit verhinderte Wilke dann noch den Hanauer Ehrentreffer mit einer starken Flugeinlage beim Schlenzer von Kalata. (Björn Friedrichs)

So hat der KSV gespielt: Wilke - Krengel, Blahout (77. Siebert), Künzel (59. Schneider), Hindemith - Recker, Springer, Berninger-Bosshammer (59. Fischer), Mustapic (70. Klein), Rose (72. Enekegho) - Lindenthal Tore: 1:0 Berninger-Bosshammer (4.), 2:0 Rose (13.), 3:0 Recker (45.+1)