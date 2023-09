KSV Hessen gegen SG Barockstadt Fulda-Lehnerz: Löwen gewinnen 2:1

Von: Björn Mahr

Der Trainer des KSV: Tobias Damm. © Andreas Fischer

Fußball-Regionalligist KSV Hessen hat das Hessenderby gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 2:1 (1:0) gewonnen. Die Kasseler Tore schossen Noah Jones und Thomas Gösweiner.

Ganz so viele Zuschauer wie beim vorangegangenen Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt II waren es bei weitem nicht. Aber die Fans, die sich die Fußball-Partie des Regionalligisten KSV Hessen gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz anschauten, werden zufrieden das Kasseler Auestadion verlassen haben. Denn der KSV setzte sich vor 2406 Zuschauern mit 2:1 (1:0) durch.

Heimspiele? Das kann der KSV ja. Hat er mehrfach bewiesen. Und optisch hatten die Löwen bei hochsommerlichem Wetter auch gegen die Osthessen sofort optische Vorteile. Ein, zwei Schüsse von Lukas Iksal (3., 9.), eine scharfe Hereingabe von Nael Najjar, die Iksal knapp verpasste (7.) - es ließ sich gut an aus Sicht der Heimelf. Die beste Chance in der Anfangsphase hatte Nikos Zografakis (15.) - von Kapitän Frederic Brill, nach Gelb-Rot-Sperre zurück im Kader, steil geschickt, zögerte der Angreifer zu lange mit dem Abschluss.

Kein Wunder also, dass die Kasseler, ohne den verletzten Sercan Sararer angetreten, in der 21. Minute in Führung gingen. Die Gäste bekamen die Situation im Strafraum nicht bereinigt - und Noah Jones setzte sich energisch in Szene und knallte den Ball ins linke Eck. Gefährlich wurden die Fuldaer erstmals in der 30. Minute, als eine Ecke von Leon Pomnitz klug verlängert wurde - Tobias Göbel stand aber am zweiten Pfosten im Abseits. In der Nachspielzeit bekam KSV-Torwart Franz Langhoff nach einem weiten Einwurf der Gäste erstmals etwas zu tun. Eine schwere Prüfung war es aber wiederum auch nicht. So stand es nach 45 Minuten verdient 1:0 für die Nordhessen.

In der Pause wechselten die Osthessen zwei Verteidiger aus. Ein eindeutiges Zeichen: Die Offensive soll verstärkt werden. Der eingewechselte Leon Petö prüfte Langhoff aus der Distanz (53.). Den Schuss konnte der Keeper mühelos halten. Doch 180 Sekunden später machte Langhoff keine gute Figur: Ein weiterer Ball von Petö rutschte ihm durch - 1:1.

Nun musste der KSV dagegenhalten. Es gab auch wieder Chancen: für Thomas Gösweiner nach Flanke von Alexander Mißbach (61., per Kopfball drüber) und für Nikos Zografakis (63., Schuss rechts vorbei). Kaden Amaniampong köpfte nach Ecke von Faton Dzemailji knapp rechts daneben (70.). Eine Viertelstunde stellte sich die Frage, welches Team bei den hohen Temperaturen noch etwas hinzuzusetzen hat. In der 77. Minute holte der eingewechselte Mingi Kang nahe der Strafraumgrenze einen Freistoß heraus. Eine Sache für Alban Meha - zwar könnte ein SG-Verteidiger den Schlenzer auf der Linie klären, gegen den Abstauber von Gösweiner waren die Osthessen aber machtlos. 2:1 für den KSV! Bleiben die Löwen im eigenen Strafraum ungeschlagen? Gibt es den dritten Heimsieg im vierten Heimspiel?

In der 89. Minute hätten die Kasseler den Sack zumachen können. Gösweiner vergab zunächst eine Riesenchance, als er den Abpraller verwerten wurde, wurde er gefoult. Den anschließenden Elfmeter setzte Meha links nebens Tor. Das Zittern ging weiter. Eine letzte Flanke fing dann Langhoff ab. Aus. Vorbei. Drei Punkte.

KSV Hessen - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 2:1 (1:0). KSV: Langhoff – Najjar, Amaniampong, Springfeld, Mißbach- Brill, Stendera (90. Rakk) – Iksal (64. Dzemailji), Jones (74. Meha), Zografakis (64. Kang) - Gösweiner (90. Bejdic) SG: Zapico – Gaudermann (46. Petö), Ganime, Frey, Göbel – Rinderknecht (46. Beal), Schaaf – Reinhard, Pomnitz, Köhl (63. Owusu) – Grobelnik (59. Dittmann) SR: Waldinger (Marburg) – Z: 2406. Tore: 1:0 Jones (21.), 1:1 Petö (56.), 2:1 Gösweiner (78.). Bes. Vork.: Meha schießt Foulelfmeter nebens Tor. Gelbe Karten: Iksal, Jones, Brill , Langhoff, Bejdic- Köhl, Beal, Ganime, Reinhard.