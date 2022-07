Fußball: Kevin Kurz schießt Eiterfeld zum ersten Sieg

Doppeltorschütze: Kevin Kurz zieht ab. Hinten beobachten Jan Nöding, Marvin Gerharz und Kevin Preis die Szene. © Friedhelm Eyert

Zwei Tore von Kevin Kurz sicherten der SG Eiterfeld/Leimbach einen 2:0 (2:0)-Erfolg zum Auftakt der Hinrunde der Fußball-Gruppenliga.

Bad Hersfeld – Eiterfelds Kapitän traf bereits in der 12. Minute per Foulelfmeter, nachdem Hohe Lufts Defensivspezialist Bojan Kostadinov seinen Teamkollegen Robin Sorg von den Beinen geholt hatte. Kurz erhöhte noch vor dem Wechsel auf 2:0. Tim Hartwig hatte zu einem herrlichen Solo auf der rechten Seite angesetzt, flankte in die Mitte, wo der SG-Spielführer goldrichtig stand und aus zehn Metern direkt unter die Latte vollendete (45.).

Sowohl Kurz als auch Hartwig hätten für klare Verhältnisse sorgen können. Beiden Gästestürmern versagten bei guten Möglichkeiten die Nerven. So spielte Kurz in der 27. Minute zwei Hohe Lufter Abwehrspieler aus. Sein 16-Meterschuss prallte vom Pfosten zurück ins Feld. In der 62. Minute hätte er mit einem weiteren Treffer seine gute Leistung krönen können, als ihm nach einem weiteren Flankenlauf in aussichtsreicher Position die Nerven versagten. Auch Tim Hartwig, dessen Bruder Niclas ebenfalls ansprechende Leistungen zeigte, hatte den dritten Treffer auf dem Fuß, der für die Entscheidung gesorgt hätte. .

Doch nach einem Laufduell gegen Hohe Lufts Ibrahim Oussmann fehlte ihm für einen sicheren Abschluss die nötige Konzentration. Auch Bastian Stumpf Schuss nach Vorbereitung von Robin Sorg war ohne Elan und fand sein Ziel nicht. Weil das dritte Tor nicht fiel, blieb es bis in die Schlussphase spannend. Fast 350 Zuschauer wollten das Auftaktmatch beim FSV bei schwül-warmer Witterung sehen. Sie sahen deutlich, dass Eiterfeld nichts anbrennen lassen wollte. „Wir haben in der Abwehr kaum etwas zugelassen“, befand Ante Markesic. Der Gästeoach ergänzte im gleichen Atemzug aber: „Wir hätten wesentlich mehr aus unseren Chancen machen müssen.“ Ein richtig gutes Spiel, so Markesic, habe er aber nicht gesehen. „Wir können das besser, deutlich besser..“

Diue Hohe Lufter konnten allenfalls Nadelstiche bei Kontern setzen. In der ersten Hälfte waren das Johann Eirichs Schuss ans Außennetz sowie der Distanzschuss von Kevin Preis. In der zweiten Hälfte war es ein Schuss von Baran Demir, der zu schwach war, als das Tizian Göbel Mühe damit gehabt hätte. Auch der eingewechselte Pasqual Belosicky konnte keine Wende bringen. Waldemar Hafner war zum Schluss mit dem Ergebnis zufrieden. Das frühe 0:1 habe seiner Elf das Genick gebrochen, sagte Hohe Lufts Trainer.

Hohe Luft: Freudenberger - Gerharz, Oussmann, Rakk, Kostadinov (73. Perteshi) - Nöding (90. Schaubert), Preis - Schaefer (57. Demir), Dick (73. Crawford), Eirich - Eyerich (57. Belosicky)

Eiterfeld/Leimbach: Göbel - Wolf, Moise, Niclas Hartwig - Hilpert, Witzel (75. Stumpf) - Pepic, Wenzel, Sorg (86. Alex Busold), Kurz (90. Kümmel) - Tim Hartwig

SR: Lukas Heckener (Welkers), Z: 350 Tore: 0:1 Kurz (12., FE), 0:2 Kurz (45.)

Von Hartmut Wenzel

Torhüter Nils Freudenberger fliegt vergeblich: Der Elfmeter von Kevin Kurz sitzt. © Friedhelm Eyert