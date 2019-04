Spangenberger Radrennfahrer tritt mit Heimvorteil bei Tour d´Energie an

Heimvorteil bei der Tour d´Energie: Der Spangenberger Radrennfahrer Thorsten Möller tritt beim Frühjahrsrennen in Göttingen und Umgebung an.

Göttingen. Einen Tag lang haben mehr als 3600 Rennräder in der Region auf den Straßen Vorfahrt. Denn am Sonntag steht die Tour d’Energie an, das größte Radsport-Ereignis in Nordhessen und Südniedersachsen.

Wir haben mit dem Spangenberger Thorsten Möller gesprochen, der bei der 15. Auflage des Rennens über die 100 Kilometer-Strecke an den Start geht.

Sie sind bereits fünf Mal bei der Tour d’Energie mitgefahren. Was reizt Sie immer wieder?

Die Strecke ist einfach etwas ganz Besonderes und wunderschön von der Landschaft her. Die leicht hügelige Beschaffenheit der Tour zum Beispiel am Hohen Hagen ist für mich eins der Highlights. Und die Nähe zu meiner Heimat Spangenberg ist natürlich auch attraktiv für mich. Außerdem ist alles super organisiert. Für uns Fahrer werden extra die Straßen gesperrt, sodass wir nicht vom Autoverkehr gestört werden.

Vergisst man bei der schönen Landschaft die Anstrengung auch schon mal?

Natürlich ist das Fahren angenehmer, wenn auch die Umgebung ansprechend ist. Da genieße ich auch mal die Landschaft und nehme die einen oder anderen Eindrücke wahr. Das ist doch gerade das Schöne am Radsport. Ich komme an Ecken, die ich sonst mit dem Auto nie sehen würde. Denn ich fahre gern auch mal auf den Nebenstraßen, wo nicht so viel los ist. Auch in der Rhön und in Südniedersachsen. Aber konzentrieren muss ich mich während der Fahrt trotzdem.

Mit Ihnen starten noch über 3600 andere Radrennfahrer. Wie wuselig ist es da am Start und auf der Strecke?

Das ist alles sehr überschaubar. Wir beginnen in einer neutralen Zone in Blöcken, in denen die Fahrer nach ihrer Leistung sortiert sind. So kann jeder vernünftig losfahren. Am Rosdorfer Kreisel in Göttingen gibt es dann einen fliegenden Start. Bis dahin hat sich das Feld schon einigermaßen beruhigt. Einen Kampf um die Positionen gibt´s da noch nicht. Auf der Strecke zieht sich das Feld dann schnell auseinander, sodass ich mich in einer Gruppe mit gleichem Niveau einreihen kann.

Denken Sie, dass sie Vorteile haben, weil die Tour durch Ihre Heimat führt?

Ich weiß natürlich, was auf mich zukommt, da die Strecke durch meine Trainingsregion verläuft. Geografische Vorteile habe ich da auf jeden Fall. Ich weiß genau, wo es schwierig wird, zum Beispiel beim Anstieg am Hohen Hagen. Da fährt es sich eher unrhythmisch. Aber ich bewege mich nur im Amateurniveau, da bringt mich mein Wissen sicher nicht ganz nach vorn.

Wie haben Sie sich auf die Strecke vorbereitet?

Ich bin einige Berge gefahren, da die Strecke doch schon den einen oder anderen Anstieg hat. Letzten Samstag habe ich mit zehn anderen Fahrern die Strecke noch mal in Augenschein genommen. Wir sind ein paar Abschnitte abgefahren und haben uns die Besonderheiten der Tour angesehen.

Welches Ziel peilen Sie für die Tour an?

Für mich ist es nicht wichtig, ob ich als Erster, Zehnter oder Tausendster ins Ziel komme. Meine persönliche Leistung steigern, an meine Grenzen gehen, mich mit anderen messen, das ist wirklich interessant für mich.

Aber eine Wunsch-Platzierung haben Sie doch oder?

Ich würde schon gern unter die ersten 1000 kommen. Und die Top 100 in meiner Altersklasse Senioren wären auch klasse. Da müsste ich unter drei Stunden fahren.

Zur Person

Thorsten Möller (43) ist Radrennfahrer im Amateurbereich und wohnt mit seiner Lebensgefährtin in Spangenberg. 2007 hat Möller mit dem Radsport angefangen, zwei Jahre später fuhr er sein erstes Rennen in Hamburg. Im Jahr versucht er an vier bis fünf großen Rennen teilzunehmen. Auch bei der Deutschland-Tour, dem wichtigsten deutschen Etappenrennen, ist der Spangenberger dabei. Seit 2019 startet er für den RSC Fuldabrück. Zuvor ist er im Team des TSV Neumorschen gefahren.