Hürdensprinterin  Pamela Dutkiewic zur Corona-Krise im Sport: „Spüre zum ersten Mal die Uhr nicht“

An Sport ist derzeit nicht zu denken. Pamela Dutkiewic gehört zur Weltklasse der Hürdensprinterinnen. Ein Gespräch über Sport in Zeiten der Corona-Krise.

Kassel - Sie gehört zur Weltspitze der Hürdensprinterinnen. Doch an Wettkämpfe ist derzeit nicht zu denken. Über Sport, Probleme und Persönliches haben wir mit der Baunatalerin Pamela Dutkiewicz gesprochen.

Pamela Dutkiewic über die aktuelle Situation:

Ich bin entschleunigt. Eigentlich wäre ich schon im Trainingslager in Florida gewesen, hätte die ersten Wettkämpfe absolviert. Jetzt bin ich zuhause. Ich spüre zum ersten Mal die Uhr nicht ticken – sonst bin ich ihr hinterhergelaufen. Nun kann ich mich in Ruhe auf den Balkon setzen, einen Kaffee trinken und ein Nickerchen halten, ohne mir einen Wecker zu stellen. Das werde ich beibehalten, und mir einmal pro Woche vier Stunden nehmen, in denen ich nicht auf die Uhr schaue.

Sport in der Corona-Krise: Pamela Dutkiewic trainiert wieder

Pamela Dutkiewic über das Training:

Seitdem wir in NRW als Profisportler wieder regulär trainieren dürfen, ist eine gewisse Normalität zurückgekehrt. Es ist schön, endlich wieder in der alten Halle zu sein, die nach Arbeit riecht, im Stadion zu arbeiten. Das hat Glücksgefühle ausgelöst. Ich trainiere aber nur mit meiner Trainingspartnerin. Die Gruppendynamik fehlt, es ist ein wenig einsam – auch wenn das Jammern auf hohem Niveau ist. Auf dem Plan stehen derzeit Krafttraining, Hürdentechnik, Tempoläufe über 200, 250 Meter, Sprints mit Gewichten, die feinere Arbeit am Startblock. Wir stecken also in einer Übergangsphase zum Spezifischen.

Pamela Dutkiewic über den Corona-Faktor im Training:

Es gibt nur einen Eingang in die Sporthalle. Dort müssen wir uns gleich in eine Liste eintragen. Überall hängen Spender mit Desinfektionsmitteln, wir halten Abstand, fallen uns zur Begrüßung nicht um den Hals. Uns ist bewusst, dass wir eine Vorbildfunktion haben. Mit Mundschutz trainieren, das ginge allerdings nicht.

Pamela Dutkiewic zu Sport während der Corona-Krise

Pamela Dutkiewic über die körperliche Verfassung:

In der Leichtathletik hast du sonst nur einen limitierten Zeitraum, um fit zu werden. Nach meiner Verletzungspause ist es toll, nun viel Zeit zu haben und umfangreich trainieren zu können. Ich merke, wie die Hürden wieder mein Freund werden. Derzeit bin ich bei etwa 60 Prozent auf dem Weg zur Wettkampfleistung, der Plan ist, bei 100 Prozent Anfang August zu sein. Dann, wenn die ersten Wettkämpfe stattfinden sollen.

Pamela Dutkiewic über den internationalen Wettkampfkalender 2020:

Die Verschiebung der Olympischen Spiele war eine Befreiung. Die Absage der EM im August allerdings war hart zu verarbeiten. Ich hätte mir gewünscht, dass sie mit Olympia auf 2021 verschoben wird. Denn bei uns ist eine EM nur alle zwei Jahre, die Zeit meiner Karriere limitiert. Mir fehlt also eine Gelegenheit, um Medaillen zu kämpfen.

Pamela Dutkiewic über nationale Wettkämpfe:

Als einzige Meisterschaft bleibt noch die Deutsche. Leichtathletik ohne Zuschauer, die einen anfeuern, ist eigentlich nicht vorstellbar. Da fehlen die Prozente, die sich in Leistung bemerkbar machen können. Aber wenn anders die Austragung nicht vertretbar ist, dann wäre ich einfach happy, einen Wettkampf zu machen. Am Istaf in Berlin, der für den 13. September geplant ist, halten die Veranstalter fest. Sie arbeiten an einem innovativen Konzept. Für mich wäre ein Jahr ohne Wettkampf nicht übermäßig schlimm. Denn ich habe eine starke Trainingsgruppe. Ich könnte gegen unsere blinde Sprinterin antreten, die so schnell ist wie ich über die Hürden. Wenn Athleten geschickt sind, nehmen sie die aktuelle Situation an, kommen zur Ruhe. Und vielleicht erleben wir dann 2021 eine Leistungsexplosion.

"Gemischte Gefühle": Sportlerin zum Wiederanpfiff der Bundesliga während der Corona-Krise

Pamela Dutkiewic über neue Etappenziele:

Der Blick hat sich reduziert. Ich denke nur noch von Woche zu Woche. Heute schaue ich, was morgen gefragt ist.

Pamela Dutkiewic über das Tagebuchschreiben:

Als es turbulent wurde, die Diskussion um Olympia aufkam: Da hat mir meine Mama den Tipp gegeben: Schreib es auf. Ich führe seitdem ein digitales Tagebuch über die Schnittpunkte von Corona und Sport. Aufschreiben heißt: Ich lasse es aus dem Kopf.

Pamela Dutkiewic überden Wiederanpfiff der Bundesliga:

Ich sehe das mit gemischten Gefühlen. Wir leben in Bochum, einer Fußballhochburg, rechts ist Dortmund, links Schalke. Der Fußball hat viel Geld investiert, ein Konzept geschrieben. Vielleicht sind die Fußballer gute Vorreiter für den Sport. Aber es entsteht auch eine Parallelwelt. Der Fußball ist privilegiert, während die alleinerziehende Mama zuhause mit Homeoffice und Homeschooling beschäftigt ist.

„Ich weiß nicht, ob das medizinisch, rechtlich und vor allem gesellschaftlich jetzt schon wieder zu vertreten ist. Auch wenn die Fußballer die Kosten dafür selbst tragen.“ (Pamela Dutkiewic, Leichtathletin, 10.05.2020) https://t.co/Niy0rVQnXl — Corona und Fußball (@CoronaFussball) May 10, 2020

Pamela Dutkiewic über fehlende Einnahmen:

Startgeld und Prämien fallen weg, aber ich habe sie nie als feste Einnahmequellen gesehen. Du kannst damit viel verdienen, aber sie hängen vom Erfolg ab. Nach einem Gespräch mit meinem Steuerberater weiß ich: Es gibt ein Loch, doch das ist überschaubar. Auch manche Sponsoren müssen sich zurückziehen. Aber man bleibt an der Seite, es gibt ein Nach-Corona.

Von Michaela Streuff