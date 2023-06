Landkreis Kassel: Volleyballer Immer noch hungrig auf Titel

Von: Martin Scholz

Vellmarer Altersklassen-Volleyballer überzeugen bei Deutschen Meisterschaften und wollen weitere Titel sichern. Dabei ist Nachwuchsarbeit gefragt.

Vellmar - Die Volleyballer des SSC Vellmar aus dem Landkreis Kassel sind ja seit Langem bekannt für ihre Nachwuchsarbeit. Seit einiger Zeit machen Spieler und Spielerinnen des Vereins aber auch in den Altersklassen-Wettbewerben auf sich aufmerksam. Hier kommt der aktuelle Überblick über die aktuellen Erfolge im Frauen- und Herren-Bereich.

Bis nach Bayreuth ging es am vergangenen Wochenende für Timo Breithaupt und Clemens Weinrich vom SSC Vellmar. Die beiden Akteure des Volleyball-Regionalligisten hatten sich zusammen mit Trainer Marcus Krössin für die Ü41-Meisterschaft qualifiziert.

Den Titel geholt: Die Deutschen Altersklassen-Meister Clemens Weinrich und Timo Breithaupt. © privat/nh

Vellmar: Nordhessen sichert sich den Titel

Clemens Weinrich (Schnellangriff/Mittelblock) und Timo Breithaupt (Zuspiel) gelang dabei ein echter Coup: In den Reihen des SVC Nordhausen sicherten sich die beiden Nordhessen den Titel des Deutschen Alterklassen-Meister, da man bei den Senioren nicht an seinen Stammverein gebunden ist. Weinrich, der aus der Jugend des SVC kommt, hatte bereits vor einigen Jahren mit Breithaupt mit dem SVC bei den Ü35-Meisterschaften gespielt. „Als ich damals in das Alter kam, gab es hier in Nordhessen leider keine Mannschaft, sodass ich gerne in Nordhausen zugesagt habe, zumal man sich auch schon aus Vorbereitungsspielen kannte“, sagt Breithaupt, der kurz vor der Meisterschaft noch 41 Jahre alt geworden war und somit mitspielen konnte.

Von Vorteil für die Nordhäuser war dabei die Routine zwischen Breithaupt und Weinrich, die beim SSC Vellmar regelmäßig in der Regionalliga im Ligabetrieb antreten. „Jetzt wollen wir natürlich im kommenden Jahr erneut antreten, um den Titel zu verteidigen“, sagt der Französich- und Sportlehrer Breithaupt.

Freude über die Bronzemedaille: Die Vellmarerinnen Silke von Detten (hinten von links), Julia Meyer, Trainer Oliver Bernzen, Sylvia Bongard, Claudia Bach, Anne Schultze, Janna Landwehr, Jori Bohnenkamp und Caro Zeig. Vordere Reihe von links: Christina Färber, Anja Haas, Barbara Pampel, Kirsten Zirkel und Martina Lambers. © privat/nh

Vellmar: Trainer war auch in Bayreuth im Einsatz

Ebenfalls in Bayreuth im Einsatz war Vellmars Trainer Marcus Krössin, der mit im Team der TSV Giesen Grizzlys auf Platz vier landete. In einer ganz anderen Ecke von Deutschland waren die Vellmarer Frauen aktiv, die sich bei Deutschen Meisterschaften der Ü37-Volleyballerinnen in Dresden die Bronzemedaille sicherten.

„In den anderen Mannschaften spielten viele ehemalige Nationalspielerinnen, die zum Teil jetzt noch 2. oder 3. Liga spielen. Von unseren Spielerinnen hat nur eine Spielerin überhaupt mal in der 2. Liga gespielt und zur Zeit spielen nur noch zwei Spielerinnen im regulären Damen-Spielbetrieb in mittleren Ligen.

Aber wir haben einfach einen überragenden Mannschaftszusammenhalt. Obwohl wir nicht zusammentrainieren und uns nur zu den Meisterschaften treffen, ist die Stimmung in diesem Team phänomenal. Von der Teamchemie ist es die beste Mannschaft, die ich in meiner Karriere betreuen durfte.“ beschreibt Trainer Oliver Bernzen das Erfolgsrezept der Mannschaft, die sich beim Kampf um den dritten Platz gegen den VV Schwerte nicht die Butter vom Brot nehmen ließ. Bereits jetzt steht für die Mannschaft um die starke Angreiferin Christina Färber fest, im nächsten Jahr wieder bei der Altersklassen-Meisterschaft anzutreten. Es ist ja noch Luft nach oben.

