"Lauf geht's": Trainingsauftakt der HNA-Aktion an der Kasseler Orangerie 

Kassel. Die Anspannung war deutlich zu spüren. Auch wenn der wichtige Tag noch ein halbes Jahr in der Zukunft liegt, wurde es am Sonntagmorgen ernst für die über 100 Läufer der HNA-Aktion „Lauf geht’s“.

Die waren pünktlich um 9 Uhr an die Kasseler Orangerie gekommen, um sich von HNA-Redakteur und Lauftrainer Jens Nähler einstimmen zu lassen, auf den Start beim EAM Kassel Marathon. Da fällt der Startschuss am 16. September, und bis dahin gibt es noch viel zu tun. So standen nach einigen Aufwärm- und Stabilisationsübungen die ersten Laufeinheiten in den verschiedenen drei Leistungsgruppen auf dem Programm. Aktiv als Trainer mit dabei war mit Djillali Abdessalam auch ein echter Laufprofi.

„Man konnte durchaus auch etwas Aufregung spüren. Alle wollen etwas erreichen“, sagte Abdessalam nach der Trainingseinheit. Der 46-Jährige hat die Betreuung der schnellen „Espresso“-Gruppe übernommen und brachte seine Erfahrung aus insgesamt 20 Leistungssportjahren ein. Mit Bestzeiten von 28:37 Minuten über 10 000 Meter und einer Halbmarathonbestzeit von 1:02:19 Stunden zählt der frühere Profi-Läufer des PSV Grün-Weiß Kassel auch heute noch zu den erfolgreichsten Lang- und Mittelstrecklern der Region und freut sich zusammen mit den „Lauf geht’s“-Teilnehmern auf die nächsten sechs Monate.

„Wir sind rund eine Stunde gelaufen. Die Teilnehmer meiner Gruppe verfügen alle schon über die notwendigen Grundlagen. Jetzt freue ich mich darauf, dass wir uns näher kennenlernen“, sagte der gebürtige Algerier, der bereits seit 1994 in Kassel lebt und arbeitet. Insgesamt ist Abdessalam optimistisch, dass die Gruppe in ihrer Zusammensetzung zusammenbleibt. „Einige sind etwas stärker, aber wir werden gemeinsam wachsen“, glaubt Abdessalam an seine „Espresso“-Gruppe, in der das gesamte Altersspektrum von 25 bis 60 Jahren vertreten ist.

Ähnlich optimistisch gibt sich auch HNA-Redakteur Jens Nähler, der künftig zusätzlich montags ab 9 Uhr für weitere Trainingseinheiten an der Orangerie zur Verfügung steht: „Wir sind noch in der Findungsphase, was die Leistungen betrifft. Die meisten sind aktuell in den langsameren „Cappuccino“- und „Latte macchiato“-Gruppen unterwegs. In den nächsten Wochen werden sicherlich einige Läufer und Läuferinnen noch einmal in eine andere Gruppe wechseln“, sagt Nähler und ist zufrieden: „Wichtig ist, dass beim Auftakt alle mit Engagement dabei waren. Darauf können wir aufbauen.“