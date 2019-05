Athleten des Laufteams Kassel rennen fast allen davon

Vorläufer: Die Läufer des Laufteams Kassel haben in diesem Jahr bereits etliche Male für Furore gesorgt. Unser Foto zeigt Johannes Wennmacher (von links), Tom Ring, Martin Herbold, Nikolaj Dorka und Jens Nerkamp in den orangefarbenen Trikots bei den Crossmeisterschaften in Gudensberg.

Innerhalb weniger Monate hat sich das neu gegründete Laufteam Kassel in der Szene etabliert. Chef Winfried Aufenanger hat jedoch nicht nur Spitzenathleten wie Jens Nerkamp im Blick.

Erfolge & Ausblick: Auf insgesamt 100 Mitglieder beziffert Vereinsgründer Winfried Aufenanger die aktuelle Vereinsstärke. Dazu zählen als passive Mitglieder unter anderen der mehrfache Deutsche Marathonmeister Ralf Salzmann und Olympiasieger Dieter Baumann.

Die aktiven Mitglieder um Jens Nerkamp und die Altersklassenläuferin Sandra Morchner haben zuletzt etliche Akzente gesetzt. Fünf Titel bei den Hessischen Crossmeisterschaften und verteidigte Altersklassen-Titel bei nationalen Meisterschaften im Halbmarathon und Marathon zählen dazu. Und ein ganz großer Coup könnte dem früheren Marathon-Bundestrainer noch gelingen: Die im März eingebürgerte Melat Yisak Kejeta trainiert momentan bei Ihrer Familie in Äthiopien und wird sich im Sommer noch einmal zwei Monate in einem Trainingscamp in Kenia auf den Berliner Marathon vorbereiten. Eine Zeit von deutlich unter 2:30 Stunden und die Olympia-Norm sind ihr Ziel.

Integration: „Wir wollen uns breit aufstellen und auch soziale Aspekte berücksichtigen“, sagt Aufenanger, der sich immer wieder erfolgreich um die Integration afrikanischer Flüchtlinge bemüht hat: „Asylbewerber sollen durch das Laufen Teil unserer Gesellschaft werden und bezahlen bei uns keine Mitgliedsbeiträge.“ Aktuell strebt die in Deutschland nur geduldete Äthiopierin Sewnet Asrat Ayano ihren Hauptschulabschluss an. Zudem hat der inzwischen anerkannte Asylbewerber Hassan Jama Ige Arbeit bei der Kasseler Sicherheitsfirma Protex gefunden.

Nachwuchs & Walking: Aufenanger will seinen Verein nicht als einen Elite-Klub sehen. „Es geht mir nicht nur um Spitzenleistungen“, sagt der 72-Jährige. Als Beispiel hierfür führt der Ahnataler den 14-jährigen Moritz Kleesiek an, der allerdings über 5000 Meter doch schon eine Zeit von 17:21 Minuten stehen hat. Kinder will Aufenanger Alternativen zur Volkslaufszene aufzeigen und bei Wettkämpfen auf der Bahn begleiten. „Zusammen mit Schulen Talente zu sichten und zu fördern, ist eines meiner Ziele“, sagt der Trainer. Dabei steht nicht nur Lauf-, sondern auch Motoriktraining auf dem Programm.

In Hinblick auf den Breitensport will Winfried Aufenanger vor allem die Walking-Szene stärken und am liebsten einen Walking-Cup ins Leben rufen. Dabei ginge es nicht in erster Linie um Zeiten, sondern um eine möglichst große Zahl von Teilnehmern. Auch ein Laufsportfest im Auestadion und die weitere Zusammenarbeit mit dem LAV Kassel stehen auf dem Programm.

