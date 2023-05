Handball: TVH sendet ein letztes Lebenszeichen

Ein Sieg zum Abschluss: Die Handballer des TV Hersfeld bejubeln ihren 33:29-Erfolg im letzten Saisonspiel in Hünfeld – müssen aber trotzdem absteigen. » Mehr Fotos gibt es im Internet auf hersfelder-zeitung.de © Friedhelm Eyert

Der TV Hersfeld hat sein letztes Saisonspiel in der Handball-Landesliga nach einer couragierten Teamleistung beim Hünfelder SV verdient mit 33:29 gewonnen. Am Abstieg ändert das aber nichts.

Hünfeld – Der Abpfiff war am Samstagabend in der Hünfelder Kreissporthalle gerade ertönt, da sprintete Hersfelds Linksaußen Kay Becker zur Tribüne, um sich bei seinem zukünftigen Teamkollegen Fynn Reinhardt nach den Ergebnissen der Konkurrenten Eschwege und Rotenburg zu erkundigen. Sekunden später schlug er – wohl in einer Mischung aus Wut und Enttäuschung – mit der flachen Hand auf die Sitzbänke.

Eschwege hatte gewonnen, Rotenburg sich letztlich mit einem Remis in Wanfried den Klassenerhalt gesichert. Der TVH muss absteigen, was allerdings – nach Einbeziehung sämtlicher Paragrafen aus der Spielordnung des Hessischen Handball-Verbandes – bereits vor dem Anpfiff feststand. Das aber schien auch Hünfelds Hallensprecher nicht zu wissen, der von „Hersfelds letzter Chance“ berichtete und damit für einige Verwirrung auf den Rängen gesorgt hatte.

Becker, der den letzten Treffer zum 33:29 (14:15)-Erfolg – und somit vorerst auch das letzte Landesliga-Tor des TVH – markiert hatte, machte sich dann auf den Weg zu seinem Teamkollegen. Diese feierten den Derbysieg zum Abschluss einer enttäuschenden Saison im Kreis tanzend so, als habe es auf der letzten Meile doch noch zum Klassenerhalt gereicht.

„Wir wollten hier nicht wegfahren und uns auslachen lassen. Die Jungs haben toll gekämpft, und Hünfeld hat heute verdient gegen einen Absteiger verloren“, meinte Co-Trainer Kai Hüter.

Eine Frage aber stand nach dem leider wertlosen Erfolg über allem: Warum nicht immer so? Wären die Hersfelder Handballer nur in der Hälfte aller Spiele so beherzt aufgetreten wie am Samstagabend in Hünfeld, hätten sie die zwei fehlenden Punkte zum Klassenerhalt wohl im Vorbeigehen eingesammelt. Hätte, wenn und aber ...

In Hünfeld sah man einen TVH, der als Team auftrat. Bei dem alle Spieler ihr Herz in die Hände nahmen, sich pushten und mit Wille und Moral beeindruckten. Vom 3:2 bis zum 12:11 lagen die Gäste in Führung, ehe Hünfeld mit vier Toren bis zur Pause davonzog. Doch anders als sonst in dieser Saison, ließ sich der TVH davon nicht beeindrucken. Die Gäste ließen nicht locker – und Hünfeld nicht enteilen. Nach 51 Minuten glückte Becker der Ausgleich zum 26:26. Zweimal Mark Petersen – der in der zweiten Halbzeit im rechten Rückraum endlich Verantwortung übernahm und leider zu spät sein großes Potenzial abrief – der starke Sven Wiegel und erneut Becker brachten den TVH mit ihren Treffern zum 30:27 auf die Siegerstraße (55. Minute).

Den Applaus der etwa 30 bis 40 mitgereisten Hersfelder Zuschauer, die das Team lautstark unterstützten, hatte sich der TVH jedenfalls absolut verdient. „Nach dieser Leistung ist der Abstieg umso bitterer. Man hat heute gesehen, was mit Emotionen möglich ist. Das hat uns leider zu oft gefehlt in dieser Saison“, fasste der gute Torhüter Niklas Kürten etwas wehmütig zusammen. (Sascha Herrmann)

Hünfeld: Krätzig - Sitzmann (7/4), Rehberg (4), Bachus (3), Reuchsel (1), Schott (8), Schäfer, Gute, Voß, Sauerbier, Kaub (1), Korus, Schramm, Kircher (5).

Hersfeld: Hohmann, Kürten - Kehl, Abad Velazquez (1), Rübenstahl (4), Koch (1), Petersen (3), Becker (4), Wiegel (9/3), A. Krause (5), Thole (2), Berger (4).

SR: Hildebrand, Loll - Zeitstrafen: 8:4 Minuten - Siebenmeter: 5/4:3/3