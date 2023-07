Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Alle Infos im Ticker

Zum dritten Mal finden im Kasseler Auestadion die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften statt. © Andreas Fischer/SkyPic/nh

Am Wochenende (8. und 9. Juli) finden im Kasseler Auestadion die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften statt. In unserem Ticker finden Sie alle Infos und Ergebnisse.

Kassel - Deutschlands Top-Leichtathletinnen und -Leichtathleten kehren nach sieben Jahren zurück nach Kassel: 2016 fanden im Auestadion zuletzt Deutsche Meisterschaften statt. Wir sammeln für Sie alle Infos in unserem Ticker:

+++ Die Titelkämpfe finden zum dritten Mal in Kassel statt. Dieses Mal sind bereits vor den ersten Wettkämpfen am Samstag sämtliche Sitzplatzkarten verkauft. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) und die Stadt Kassel rechnen mit mindestens 12.000 Zuschauern pro Veranstaltungstag. Für beide Tage gibt es noch Stehplatzkarten an den Tageskassen.

+++ Einige der deutschen Stars dürften gute Erinnerungen an Kassel haben. Unter anderem Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) und Sprint-Königin Gina Lückenkemper (SCC Berlin) errangen ihre ersten nationalen Titel in Nordhessen.

+++ Bei den Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften werden nicht nur Titel, sondern auch Tickets für die Weltmeisterschaften in Ungarns Hauptstadt Budapest vom 19. bis 27. August 2023 vergeben.

+++ 18 Sportarten tragen vom 6. bis zum 9. Juli ihre nationalen Meisterschaften aus. Dabei stehen insgesamt 36 Entscheidungen auf dem DM-Programm. Zwei von ihnen fallen bereits am Donnerstag und Freitag: Die Titelträger im Stabhochsprung der Männer und Frauen werden während der „Finals 2023 Rhein-Ruhr“ am Rheinufer von Düsseldorf gekürt.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Der Zeitplan für Samstag (8. Juli 2023)

Zeit Männer Frauen 12:10 Hammerwurf F 12:30 Dreisprung F 12:35 1500 m HF 12:50 1500 m HF 13:08 800 m HF 13:18 800 m HF 13:40 400 m HF 13:58 Kugelstoßen F 14:00 400 m HF 14:18 Hochsprung F 14:25\t 100 m VL 15:00 100 m VL 15:28 Diskuswurf F 15:40 100 m Hürden HF 16:00 110 m Hürden HF 16:20 400m Hürden HF 16:48 400 m Hürden HF 16:53 Dreisprung F 17:10 100 m HF 17:20 100 m HF 17:32 Speerwurf F 17:37 3000 m Hindernis F 17:50 100 m Hürden F 18:00\t 110 m Hürden F 18:10 5000 m F 18:37 100 m F 18:45 100 m F

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Der Zeitplan für Sonntag (9. Juli 2023)

Zeit Männer Frauen 14:00 Hammerwurf F 14:10 4x100 m ZL 14:35 Weitsprung F 14:45\t 4x100 m ZE 15:05 Kugelstoßen F 15:52 200 m HF 16:10 Hochsprung F 16:20 Speerwurf F 16:25 200 m HF 16:50 400 m Hürden F 17:00 400 m Hürden F 17:10 1500 m F 17:35 1500 m F 17:49 400 m F 18:00 400 m F 18:08 800 m F 18:15 Diskuswurf\t F 18:18 800 m F 18:25 Weitsprung F 18:35 3000 m Hindernis F 18:55\t 5000 m F 19:30 200 m F 19:48 200 m F

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Wo gibt es Tickets?

Stehplatz-Tickets für die Deutschen Meisterschaften können Zuschauer an der Tageskasse kaufen. Diese hat am Samstag und Sonntag jeweils ab eine Stunde vor Beginn der Wettkämpfe geöffnet.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Was darf ich mit ins Auestadion nehmen?

Im Stadion sind Rucksäcke bis zur Größe Din A4 erlaubt. Zudem darf jeder Zuschauer ein 0,5-Liter-Getränk in einer PET-Flasche mitbringen. Auf dem Veranstaltungsgelände gibt es aber auch Verpflegungsstände.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Wie komme ich zum Auestadion?

Die Parkplätze rund um das Auestadion können genutzt werden. Die Eintrittskarten zur DM gelten zudem auch als Fahrkarte im Kasseler ÖPNV.