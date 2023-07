Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Alle Infos vom 2. Tag im Ticker

Von: Marie Klement

Teilen

Liveticker aus dem Auestadion von der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft 2023 © Andreas Fischer

Am Wochenende (8. und 9. Juli) finden im Kasseler Auestadion die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften statt. In unserem Ticker finden Sie alle Infos und Ergebnisse vom Sonntag.

Kassel - Deutschlands Top-Leichtathletinnen und -Leichtathleten kehren nach sieben Jahren zurück nach Kassel: 2016 fanden im Auestadion zuletzt Deutsche Meisterschaften statt. Wir sammeln für Sie alle Infos in unserem Ticker:



+++ Am Sonntag halten wir Sie ab etwa 13.30 Uhr auf dem Laufenden. Die Wettkämpfe starten um 14 Uhr.

Was wo im Auestadion stattfindet © HNA

+++ Hier finden Sie unseren Ticker vom Samstag zum Nachlesen.

+++ 18 Sportarten tragen vom 6. bis zum 9. Juli ihre nationalen Meisterschaften aus. Dabei stehen insgesamt 36 Entscheidungen auf dem DM-Programm. Zwei von ihnen fielen bereits am Donnerstag und Freitag: Die Titelträger im Stabhochsprung der Männer und Frauen wurden während der „Finals 2023 Rhein-Ruhr“ am Rheinufer von Düsseldorf gekürt.

Leichtathletik-DM 2023 in Kassel - der erste Tag Fotostrecke ansehen

Alle Infos zur Leichtathletik-DM im Themenspezial Wir sammeln für Sie alle Artikel, Fotostrecken und Ergebnisse der Leichtathletik-DM in einem Themenspezial. So bekommen Sie einen guten Überblick und verpassen keine wichtige Info.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Der Zeitplan für Sonntag (9. Juli 2023)

Zeit Männer Frauen 14:00 Hammerwurf F 14:10 4x100 m ZL 14:35 Weitsprung F 14:45 4x100 m ZE 15:05 Kugelstoßen F 15:52 200 m HF 16:10 Hochsprung F 16:20 Speerwurf F 16:25 200 m HF 16:50 400 m Hürden F 17:00 400 m Hürden F 17:10 1500 m F 17:35 1500 m F 17:49 400 m F 18:00 400 m F 18:08 800 m F 18:15 Diskuswurf\t F 18:18 800 m F 18:25 Weitsprung F 18:35 3000 m Hindernis F 18:55 5000 m F 19:30 200 m F 19:48 200 m F

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Wo gibt es Tickets?

Stehplatz-Tickets für die Deutschen Meisterschaften können Zuschauer online oder auch an der Tageskasse kaufen. Diese hat am Samstag und Sonntag jeweils ab eine Stunde vor Beginn der Wettkämpfe geöffnet. Die Sitzplatztickets sind bereits ausverkauft.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Was darf ich mit ins Auestadion nehmen?

Im Stadion sind Rucksäcke bis zur Größe Din A4 erlaubt. Zudem darf jeder Zuschauer ein 0,5-Liter-Getränk in einer PET-Flasche mitbringen. Auf dem Veranstaltungsgelände gibt es aber auch Verpflegungsstände. Sollten Sie Tickets für die Haupttribüne haben, kann das Mitbringen eines Fernglases hilfreich sein, da sich die Weit- und Dreisprunganlage auf der gegenüberliegenden Stadionseite befindet.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Wie komme ich zum Auestadion?

Die Parkplätze rund um das Auestadion können genutzt werden. Allerdings ist der große Parkplatz an der Eissporthalle gesperrt. Die Eintrittskarten zur DM gelten zudem auch als Fahrkarte im Kasseler ÖPNV.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Wo kann man die Meisterschaften mitverfolgen?

Wer nicht im Stadion live mit dabei ist, kann die Wettkämpfe hier im Liveticker mitverfolgen. Und natürlich im Fernsehen und in den Livestreams von ARD und ZDF. Die beiden TV-Sender berichten am Samstag (17.30 bis 19 Uhr) und am Sonntag (18 bis 20 Uhr) live. Außerdem bietet das Internet-Portal leichtathletik.de umfangreiche und aktuelle Informationen. Insgesamt sind nach Angaben des Deutschen Leichtathletik-Verbandes 150 Journalisten für die Wettkämpfe akkreditiert.