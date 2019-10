1324 Starter: Teilnahme-Rekord beim Northeimer Stadtlauf

Jan Kaschura stellt neue Bestmarke über 9,6 Kilometer auf

+ © Hubert Jelinek Speziell die Schülerläufe waren in Northeim hervorragend besetzt. © Hubert Jelinek

Der Northeimer Stadtlauf 2019 hat seinen Platz in den Geschichtsbüchern sicher. Mit insgesamt 1324 Ausdauersportlern waren am Sonntag so viele wie noch nie zuvor dabei.