14,17 Meter: Weltjahres- Bestleistung der Göttinger Dreispringerin Neele Eckhardt

Göttingens Dreisprung-Star Neele Eckhardt (27) sorgt weiter für Aufsehen! Beim PSD-Meeting in Düsseldorf sprang die Athletin von der LG Göttingen 14,17 Meter – das bedeutet: Weltjahres-Bestleistung!

Die EM- und WM-Teilnehmerin besiegte dabei mit Paraskevi Papachristou (Griechenland) die amtierende Europameisterin (13,85m) und mit der Portugiesin Patricia Mamona (14,09m) die EM-Siegerin von 2016.

„Das sieht zurzeit gut aus“, beurteilt Neele Eckhardts Trainer Frank Reinhardt die Form der LG-Leichtathletin. „Das Meeting in Düsseldorf war hochklassig besetzt. Neele hat sogar noch etwa 20 Zentimeter verschenkt, weil sie das Absprungbrett nicht richtig getroffen hat“, berichtete Reinhardt weiter.

Am Freitag startet Neele Eckhardt in Chemnitz, wo sie auf ihre härteste deutsche Konkurrentin Kristin Gierisch (Chemnitz) trifft. Am 22. Februar folgen die deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig. haz/gsd-nh