3-Berge-Lauf: Micha Thomas verbessert eigenen Rekord

Dodenhausen. Streckenrekordler Frank Hardenack aus Neuenkleusheim bei Olpe feierte am vergangenen Samstag im Kellerwald über die Königsetappe des 3-Berge-Laufes (26,2 km) in 1:50:05,6 Stunden seinen vierten Sieg. Micha Thomas (LG Eder) verbesserte seinen eigenen Streckenrekord über die Mittelstrecke (13,7 km) um 16 Sekunden auf 51:28 Minuten.

Die 17. Auflage der Traditionsveranstaltung, zugleich dritter Wertungslauf des Waldeck-Frankenberger Laufcups 2018, lockte am Samstag bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von etwa 20 Grad insgesamt 181 Läufer an den Start, darunter auch 27 Walker/ Nordic Walker.

Organisationschef und Starter Klaus Kirschner schickte die Teilnehmer aller drei Läufe pünktlich um 13 Uhr gemeinsam auf die Strecken. Über 26,2 km waren 950 m Höhendifferenz, über 13,7 km 370 m und über 4,3 km 130 m zu bewältigen. Neben den drei Bergen hatten die Akteure vor allem noch mit den ungewohnt hohen Temperaturen zu kämpfen.

Auf der Königsetappe blieben fast alle Teilnehmer hinter ihren bisher in Dodenhausen gelaufenen Zeiten zurück.

Sieger Frank Hardenack (Altersklasse M 40) hatte im Ziel einen Vorsprung von 5:21 Minuten herausgelaufen, aber seinen eigenen Streckenrekord (1:44:17 Stunden) um fast 6 Minuten verfehlt. Der starke M-50-Läufer Ralf Ciesielski (Team Mainlaufcup) folgte in 1:55:26,8 Stunden, Lokalmatador Mike Schwarz (SV Dodenhausen, M 35) erreichte das Ziel als schnellster heimischer Läufer in 1:58:40,7 Stunden.

Bronze für Beranek

Frauensiegerin Heike Schneider (Marburg, W 50) wiederholte ihren Vorjahressieg in 2:21:26,1 Stunden, war aber aufgrund der hohen Temperaturen sogar acht Minuten langsamer als 2017. Die 25 Jahre jüngere Sonja Gabriel (Herborn) lief in 2:25:28,3 auf Rang zwei, Andrea Beranek (TV Marienhagen, W 45) in 2:33:19,7 auf den Bronzeplatz.

Marianne Domes vom SV Dodenhausen (W 65) bewältigte die 26,2 km als älteste Teilnehmerin in 2:36:03,0 Stunden.

53 Akteure nahmen die Mittelstrecke (13,7 km) in Angriff. Micha Thomas (LG Eder, M 30) hatte im Ziel zweieinhalb Minuten Vorsprung auf den M- 40-Läufer Lars Siegmund (SF Blau-Gelb Marburg, 54:00,8) und in 51:28,0 Minuten seinen eigenen Streckenrekord aus dem Jahre 2016 um 16 Sekunden verbessert. Auf Platz drei folgte Olaf Wickenhöfer (LG Eder, M 40) in 56:29,4 Minuten. Für M-50-Sieger Peter Groß (TSV Odershausen) zeigten die Uhren 58:07,1 an.

Über 13,7 km der Frauenwertung lief Theresa Koch (Tuspo Borken) in 1:07:31,4 Stunden einen souveränen Sieg nach Hause. Lokalmatadorin Carmella Wege (SV Dodenhausen) folgte als Zweite in 1:13:51 vor Vanessa Isaak (Laufen gegen den Krebs - Frankenberg, 1:15:31,4). Stark die Leistung ihrer Mutter Heike Weiß, die in der Altersklasse W 55 in ansprechenden 1:19:18,3 siegte. (zma)

