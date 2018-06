65 Kilometer durch das Leinetal: Ausdauersportler unter sich

Hillerse. Gelungene Premiere! Beim kürzlich erstmals veranstalteten Leinetal-Ultralauf über 65 Kilometer hat der Sudheimer Michael Kiene in 9:09 Stunden den dritten Platz belegt.

Den Sieg sicherte sich in einem überragenden Rennen Sebastian Gonschorek aus Springe (8:15). Der zweite Rang ging an Michael Wagner aus Herzberg (8:58). „Bis Kilometer 32 sind wir noch in einer Vierergruppe zusammengelaufen, doch dann konnte sich Sebastian absetzen“, sagte Michael Kiene nach dem schweißtreibenden Lauf bei nahezu tropischen Bedingungen.

Zwei Läufer mussten vorzeitig passen, alle anderen erreichten wohlbehalten das Ziel in Hillerse. Vorbereitet hatten den Ultralauf Stefan Opitz (52) und sein Team, zu dem auch die in der Region bestens bekannte Gaby Friedrichs von der SG Hillerse gehört. Opitz, selbst aktiver Ultraläufer, hatte für die verschworene Gemeinschaft der Ausdauerspezialisten eine landschaftlich reizvolle Runde mit 1700 Höhenmetern und vielen Ausblicken ausgesucht.

Ausgestattet mit GPS-Geräten liefen die Athleten von Hillerse über den Wieter zu den Burgen Hardenberg und Plesse, weiter nach Bovenden, Lenglern, Hardegsen und Moringen, um wieder auf den Kartoffelhof von Rudolf Köter in Hillerse zurückzukehren.

Wie in der Szene üblich, orientierten sich die Läufer mit Tracks auf ihren GPS-Geräten. „Ich war total aufgeregt, ob bei der Premiere alles klappt“, sagte Stefan Opitz. „Weil ich einfach nicht schlafen konnte, bin ich die Nacht um 1 Uhr aufgestanden und eine Runde von elf Kilometern gelaufen.“

Das Lampenfieber legte sich nach dem Start. Die gut aufgelegte Läufergruppe beherzigte den Rat von Opitz, die Strecke langsam anzugehen, um die Hitzeschlacht unbeschadet zu überstehen. Verpflegungspunkte nebst Sockenwechsel nach einer Bachdurchquerung waren bestens vorbereitet. Jetzt hieß es durchhalten.

Für Opitz gibt es zwei Geheimnisse, um einen Ultralauf zu überstehen: gut gedämpfte Laufschuhe, die eine Nummer zu groß sind, und nicht zu schnell laufen, um die Belastungen gering zu halten.

Spezialist dafür ist Michael Kiene. Der 47-Jährige hat schon etliche Extremläufe hinter sich. Seine Jahres-Lauf-Leistung liegt bei 6000 Kilometern (!). In seiner Bilanz stehen rund 650 Marathons und Ultraläufe. Seine längste Strecke war 2014 der Spartathlon zwischen Sparta und Athen über 247 Kilometer (29:17:27 Stunden). „Für das nächste Jahr plane ich die Teilnahme am Deutschland-Lauf von Sylt bis zur Zugspitze: 1300 Kilometer in 19 Tagen.“ Sein Geheimnis: „Man muss auch Krafttraining machen.“ Den Ausgleich zum Laufen findet er beim Radfahren und Wandern. (zhp)