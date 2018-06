Alexander Dackiw und Bianca Bremmer im Paradies auf Platz eins

Gellershausen. Mit Siegen von Alexander Dackiw (Spiridon Frankfurt) bei den Männern und Bianca Bremmer (Lauftreff Frankenberg) bei den Frauen endete der Halbmarathon beim Gellershäuser Abendlauf.

Zum 26. Mal wurde am vergangenen Samstag in Gellershausen „Rund um das Paradies“ gelaufen. Diese Traditionsveranstaltung lockte bei optimalen Laufbedingungen 227 Läuferinnen und Läufer an den Start.

Über die Halbmarathondistanz von 21,1 km lief Alexander Dackiw (Spiridon Frankfurt) in 1:23:18,0 einen souveränen Sieg nach Hause. Er hatte dabei fünf Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Marcus Kreyer (1:28:52,0, ohne Verein). Als Dritter folgte dann M 45-Läufer Clemens Blaschke vom TV Bergheim (1:30:02,7).

Nach seinem glänzenden 3000-m-Lauf am Mittwoch in Wetter (11:57,0) präsentierte sich Klaus Kirschner (SV Dodenhausen) auch im Wesetal in guter Form. Nach 21,1 km zeigten die Uhren für den 60-jährigen „Macher“ des SV Dodenhausen starke 1:32:07 Stunden an.

Bei den Frauen lief die 39-jährige Bianca Bremmer (Lauftreff Frankenberg) nach ansprechenden 1:41:15,0 Stunden ins Ziel und hatte damit ihre Siegerzeit aus dem Vorjahr um 35 Sekunden unterboten.

Obwohl Micha Thomas (LG Eder) die 10 km in sehr guten 33:18 Minuten abspulte und den Lauf mit über vier Minuten Vorsprung gewonnen hatte, verfehlte er den von Bernd Jochen (TV Helmscheid/PSV Grünweiß Kassel) im Jahre 1993 aufgestellten Streckenrekord (32:12) immerhin noch um 1:06 Minuten.

Wilke unverwüstlich

Unverwüstlich wie eh und je, Herbert Wilke (Bergheim/ TSV Korbach). Der 58-Jährige passierte die Ziellinie nach nur 37:56 Minuten, gefolgt von M 50-Sieger Peter Groß (TSV Odershausen, 38:19).

Zwei W 45-Läuferinnen bestimmten das Geschehen beim 10-km-Lauf der Frauen. Kerstin Debus (LG Eder) siegte in 44:02 Minuten vor Petra Hellwig vom Lauftreff Bad Arolsen (46:11). Auf Rang drei folgte W 20-Siegerin Franziska Dietz (TV Bergheim) in 46:53. Die 67-jährige Gisela Zapf (TV Bergheim) blieb in 58:04 Minuten noch deutlich unter der 60-Minuten-Grenze.

Der TSV Gellershausen hatte mit einem großen Helferteam für eine optimale Organisation gesorgt. (zma)