Alte Hasen richtig flott beim Osterlauf des LC Marathon Rotenburg

Die Siegerin über fünf Kilometer: Luise Zieba (grünes Shirt, Startnummer 1416), im vergangenen Jahr noch für den LC Marathon Rotenburg am Start, gewann am Samstag für ihren neuen Klub MT Melsungen über fünf Kilometer. Foto: Walger

Rotenburg. Der LC Marathon Rotenburg (LCM) hat am Samstag auch seinen 40. Oster-Volkslauf problemlos über die Bühne gebracht.

Anlässlich des Jubiläums erhielt der langjährige Vereinsvorsitzende Bernard Meyer stellvertretend für den Verein eine Auszeichnung vom hessischen Volkslaufwart Jochen Miersch. Die angetretenen knapp 500 Läufer samt Anhang füllten das in den Osterferien ansonsten verwaiste Gelände der Jakob-Grimm-Schule mit Leben.

In der angrenzenden Sporthalle sorgten viele ehrenamtliche Helfer des Vereins dafür, dass alle gut versorgt wurden und die Läufer nach den Wettbewerben schnell ihre Ergebnisse erhielten. Dazu trug auch das erstmals engagierte professionelle Zeitmessteam bei, das sich auch schon beim Rotenburger Strandfestlauf bewährt hatte. Da der erwartete Regen ausblieb, wurden die Aktiven bei bestem Laufwetter auf die unterschiedlich langen Strecken Richtung Braach geschickt.

Mit 167 wählten die meisten Starter die Fünf-Kilometer--Strecke, die in der Ebene nach Braach und auf einer hügeligen Ortsrunde zurück zum Start- und Zielgebiet führte. Hier waren auch einige Laufanfängerinnen dabei, die erst vor kurzem mit diesem Sport begonnen haben und sich zum ersten Mal einem Wettkampf stellten. Sie erreichten alle problemlos das Ziel.

M 50er schnellster Mann

Die „Laufprofis“ waren entsprechend schneller unterwegs. Carsten Schmidt von der LG Hassberge gehört schon der M 50 an und war trotzdem nach 17:38 Minuten der Erste, der an diesem Tag das Ziel erreichte. Luise Zieba holte für ihren neuen Verein MT Melsungen den Tagessieg bei den Frauen in 19:57 min. Dritte wurde Carmen-Seitz-Adam aus Schenklengsfeld- Wehrshausen. Die Altersklasse W 45 gewann sie in 20:33 min klar.

Sandra Barborseck vom TV 03 Breitenbach wurde über zehn Kilometer ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie siegte in 42:34 min mit mehr als zwei Minuten Vorsprung vor Sabine Keller vom TSV Remsfeld. Tom Sälzer war hier der schnellste Mann mit 36:13 min. 26 Sekunden länger brauchte sein Verfolger René Hördemann vom TSV Spangenberg.

Die Langstrecke über 18 Kilometer führte Richtung Baumbach und dann in die Wälder oberhalb von Braach. Weil nach den Stürmen der vergangenen Wochen umgestürzte Bäume den Weg versperrten, musste die Streckenführung geändert werden.

Timo Eschtruth vom TV 03 Breitenbach bestimmte mit Kevin Trebing-Hild von der LG Vellmar kilometerlang das Tempo, musste ihm aber im Ziel mit 1:09:36 Stunden bei vier Sekunden Rückstand den Tagessieg überlassen. Trotzdem war er als Gewinner der Klasse M 50 hochzufrieden, da Trebing-Hild 19 Jahre jünger ist.

Silke Altmann vom ausrichtenden LCM ist zwar ebenfalls schon über 50, siegte aber bei den Frauen dennoch mit 1:21:49 Stunden deutlich vor Laura Bornkessel. Die ist 27 Jahre jünger und freute sich über ihre Zeit von 1:24:48 Stunden.

Nachdem die Aktiven die Heimreise angetreten hatten, standen für die vielen ehrenamtlichen Helfer des LCM noch Abbau, Aufräumen und Putzen auf dem Programm.

Auch die Jugendfeuerwehr und das Rote Kreuz hatten den LCM stundenlang unterstützt und konnten dann endlich ins private Osterwochenende starten. (red)

Weitere vordere Platzierungen heimischer Starter im Artikel links. Die komplette Ergebnisliste steht im Internet unter www.lc-marathon-rotenburg.de