Anita von Drach siegt und siegt

Warburg. Beim dritten Lauf im Rahmen der Nordhessencup-Serie starteten 21 Läuferinnen und Läufer des TV Hessisch Lichtenau in Warburg. Dabei war Naima Muth über 1000 Meter in 3:35 Minuten die schnellste Läuferin des TV und musste sich in ihrer Klasse WU 12 nur einer Konkurrentin geschlagen geben. Neo Sörgel schaffte in der Klasse MU 10 ebenfalls einen zweiten Platz in der Zeit von 3:59 Minuten. Dritte Plätze in ihren Klassen holten Florian Schnellhammer (MU 16) und Devlin Forciniti (MU 14).

Anita von Drach präsentierte sich erneut in Top-Form und holte ihren dritten Klassensieg (W 60) in Folge über fünf Kilometer in 26:51 min. Geraldine Euler belegte in der Klasse W 20 den zweiten Platz in 25:06 min. Auch Anne-Carin Maron schaffte Rang zwei in der Klasse W 35. Schnellster Lichtenauer war Elijah Muth, in 19:29 min. in der Klasse MU 16.

Über zehn Kilometer freute sich Wolfram Schulze über seine Zeit von 55:40 Minuten. Ursula Heidester schaffte in 59:53 Minuten den Sieg in der Klasse W 60. Über 21,5 Kilometer belegte Alfred Jilg in 1:49,01 Stunden den fünften Platz. Ihm folgten Markus Rühling in 1:53,59 Stunden und Jan Poppenhäger.

Am Start waren auch acht Aktive des TSV Retterode. Sie erreichten bei ungewohnt hohen Temperaturen drei Podestplätze.

Über 1000 Meter waren die Mädchen und Jungen des TSV sogar ganz vorne dabei. Immanuel Schwalm kam bei den Kindern U 10 mit einer Zeit knapp über vier Minuten auf den dritten Platz. Yannik Löber belegte in dieser Konkurrenz Rang neun.

Cecile Löber und Michelle Frost waren die weiblichen Spitzenläuferinnen des TSV bei dieser Veranstaltung. Michelle Frost holte sich in schnellen 3:50 min. den zweiten Platz bei den Jugendlichen U 16. Cecile Löber steuerte als Dritte bei den Jugendlichen U 14 einen weiteren Podestplatz bei.

Ergänzt wurden diese Ergebnisse auf der Kurzstrecke durch Platz vier von Jonathan Schwalm bei den Jugendlichen U 14 und Platz 17 durch Roman Heibrock bei den Schülern U 12.

Über die Distanz von fünf Kilometern war Karsten Schwalm für den TSV Retterode am Start und landete auf Rang 18 in der Klasse der Herren M 45. Die Langstrecke nahm Marcel Löber in Angriff. Über 21,5 Kilometer erreichte er in seiner Klasse M 40 den siebten Platz. (red)