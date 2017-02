Breitenbacher Winterlaufserie geht in die zweite Runde

Breitenbach. Nach der Auftaktveranstaltung im Januar, bei der die Läuferinnen und Läufer glücklicherweise und fast unerwartet sehr gute Laufbedingungen vorfanden, findet die 34. Breitenbacher Winterlaufserie mit dem zweiten Lauf am Sonntag ihre Fortsetzung.

Die Veranstalter des TV 03 Breitenbach verzeichnete im Januar 224 Teilnehmer, die zum überwiegenden Teil sehr gute Leistungen zeigten. Wenn die Wetterbedingungen mitspielen, kann der TVB auf eine ähnlich große Anzahl an Startern und auf noch bessere Leistungen hoffen.

Neue Strecke

Da im Frühsommer 2013 Regenfälle für umstürzende Bäume und ein teilweises Abrutschen des Hanges gesorgt hatten, wurden die ersten eineinhalb Kilometer der ehemaligen Winterlaufstrecke am Mischelsweg für längere Zeit gesperrt. Die Serie wich daher 2014 erstmals auf die andere Fuldaseite auf die Strecke aus, auf der bereits dreimal die Hessischen Halbmarathonmeisterschaften stattgefunden haben. Diese Strecke wurde inzwischen ebenfalls offiziell vermessen. Es handelt sich um eine sehr flache und durchgehend asphaltierte Strecke. Start und Ziel befinden sich an dem hinterem Parkplatz an den Breitenbacher Seen.

Ideale Kontrolle

Die flachen Strecken erlauben eine ideale Kontrolle des Trainingsstands und bieten damit einen guten Einstieg in das Frühjahrstraining.

Die Anmeldung zum Lauf sollte bis spätestens 15 Minuten vor dem ersten Start in der Mehrzweckhalle Breitenbach erfolgen. Der erste Start über einen Kilometer, der den Schülern vorbehalten ist, findet um 10 Uhr statt. Um 10.20 Uhr werden die Zehn-Kilometer-Läufer auf die Strecke geschickt, gefolgt von den Fünf-Kilometer-Läufern, die um 10.25 Uhr starten.

Im Anschluss können sich die Aktiven und Zuschauer bei Kaffee und Kuchen in der Mehrzweckhalle stärken, in der auch die Siegerehrung stattfindet. (red)

www.tv03breitenbach.de