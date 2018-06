Burgwald-Triathlon feiert im Juli ein kleines Jubiläum

Bottendorf. Der Burgwald-Triathlon am Samstag, 21. Juli, feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum: Es ist die zehnte Auflage und erstmals wird auch ein Duathlon angeboten.

Im Juli feiert im Nemphestadion der beliebte Burgwald-Triathlon ein kleines Jubiläum. Der Wettkampf mit Rahmenprogramm wird deshalb, so der Bottendorfer Abteilungsleiter Fabian Glaßl, größer ausfallen. Eine Premiere gibt es mit dem Burgwald-Duathlon: Der auf den Zweikampf aus Radfahren und Laufen reduzierte Wettbewerb (5 km Laufen, 20 km Rad, 2,5 km Laufen) ist für diejenigen Sportler gedacht, die sich den Wasserteil sparen wollen. Die beliebten Staffeln sollen in diesem Jahr nur für den Duathlon angeboten werden. Auch hier hoffen die Veranstalter, dass sie damit viele heimische Athleten locken können.

Bereits zum dritten Mal werden die hessischen Triathlon-Ligen einen Wettkampf in Bottendorf absolvieren. Es gibt Rennen der 3., 4. und 5. Hessischen Triathlon-Liga. Zudem werden die hessischen Meister auf der Triathlon-Sprintdistanz ermittelt.

Großes Fest am Abend

Aufgebaut werden soll zum Jubiläum ein großes Festzelt neben der Wechselzone auf dem Sportplatz. Dort wird am Abend ab 19 Uhr die Feier „10 Jahre Burgwald-Triathlon“ steigen. Dafür haben die Bottendorfer zwei Bands verpflichtet: Zunächst ab 20 Uhr wird „The Red Hot – Red Hot Chili Peppers Tribute“ aus Mainz spielen. Am Bass in dieser Band spielt der Bottendorfer Tobias Kowalewski. Und zum Ende, ab 22 Uhr, präsentieren sich „Die Toten Ärzte – Die Hosen und Ärzte Coverband“ aus Hamburg.

Der Vorverkauf für diese Konzerte am Abend startete am 1. Juni. Die Karten im Vorverkauf kosten dann 10 Euro (Abendkasse 15 Euro). Vorverkaufsstellen sind: TUI-Reisebüro Heydasch in Frankenberg, Bäckerei Theiß in Bottendorf, Edeka-Markt in Bottendorf, Frankenberger Bank (Hauptsitz Jahnstraße) sowie die Geschäftsstellen in Bottendorf und Allendorf-Eder.

Anmelden kann man sich im Internet auf www.burgwald-triathlon.de.