Cara Brede feiert tolles Comeback beim Abendlauf des TSV Heiligenrode

Heiligenrode. 16 Klassensiege erkämpften die heimischen Ausdauersportler zur Halbzeit des Nordhessencups beim Abendlauf des TSV Heiligenrode.

Nach einem Auslandsaufenthalt ist Cara Brede (Ungedanken) wieder da und gewann in 45:48 Minuten die Gesamt-Wertung über zehn Kilometer der Frauen. Die 52-jährige Andrea Wenderoth (MT/48:41) lief unter 48 Athletinnen auf den zweiten Rang und gewann die Wertung der W 50. Mit ihrem Sieg in der W 45 bleibt Manuela Schmoll (SC Chattengau/50:10) im Rennen um den Serien-Pokal.

Über zehn km der Männer trumpften neben U 18-Sieger Hannes Herzberg (MT/47:41) die Routiniers Jörg Hennecke (RW Körle/55:41) und Ulrich Matt (TSV Obervorschütz/ 65:51) mit Klassen-Siegen auf. Als Zweiter der M 40 lief Marco Kramer (TuSpo Guxhagen/40:15) die schnellste Zeit. Nur um 25 Sekunden unterlag Hans-Joachim Schröder (TuSpo Borken) in 1:30:36 Stunden seinem Konkurrenten Michael Fehr (TSV Heiligenrode/1:30:11) über 20 km der M 55. Dagegen verteidigte Walter Thein (MT/1:34:01) vor Manfred Meyer (TB/1:35:46) die Führungin der M 60.

Unter neun Klassen-Siegen über fünf Kilometer ragen die Erfolge von Christoph Möller (MT/18:29) in der M 30 sowie von Dirk Winter (TSV Geismar/19:23) in der M 45 heraus. In 20:11 setzte Ralph Hassenpflug (TSV Remsfeld/20:11) ebenso seine Aufholjagd in der M 55 fort wie Günter Kistner (Geis/22:24) in der M 60. Als Erster der M 70 hat Bernd Knauff (SCN/25:42) nach Gerd Romahn (JG/M 75/28:59) ebenfalls vorzeitig den Pokal gewonnen. Jolina Vaupel (WJU 18/20:48) sowie Nicole Ramus (W 45/24:04) bleiben die Trumpfkarten des TSV Geismar über fünf km der Frauen. (zct)