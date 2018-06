Viel Lob und ein Rekord beim CherryMan in Witzenhausen

Witzenhausen. Mehr als 300 Starter, glückliche Sieger und nur Lob für den Veranstalter: Die 18. Auflage des CherryMan mit Start und Ziel in Witzenhausen war wieder mal ein voller Erfolg.

Kein Wunder deshalb, dass die Organisatoren die Fortsetzung bereits ins Visier genommen haben. „Laut Rückmeldungen hat es allen Spaß gemacht. Deshalb wird es im kommenden Jahr die 19. Auflage geben“, kündigt Thomas Meil, Geschäftsführer des Veranstalters der Stadtwerke Witzenhausen an.

Die Sieger und Platzierten

Der große Pechvogel war Kevin Reimuth. Der Sieger der vergangenen beiden Jahre gab beim Radfahren wegen eines Plattfußes auf. Die Gunst der Stunde nutzte Mirko Witte aus Neu-Eichenberg. Der Dritte des vergangenen Jahres gab richtig Gas, sicherte sich nach der drittbesten Schwimmzeit und der zweitschnellsten Radzeit mit der besten Laufleistung in 17:49 Minuten den Titel. Und pulverisierte in starken 57:26 Minuten den Streckenrekord von David Trenk aus dem Jahr 2014, der damals 57:59 Minuten benötigte.

+ Die Dauerbrenner beim CherryMan: Markus Lepper, Michael Köttinger, Thomas Peuschel, Daniel Alheid, Martin Ulrich und Anita von Drach (von links) haben noch keinen Triathlon in Witzenhausen verpasst. Von Thomas Meil (Geschäftsführer Stadtwerke Witzenhausen, Hinten links) und Boris Schäfer (rechts) gab es deshalb das aktuelle Deutschlandtrikot mit Namen und Startnummer. Witzenhausens Bürgermeister Daniel Herz (Hinten Mitte) startete zum 15. Mal beim Kurztriathlon.

„Wenn Reimuth nicht ausgeschieden wäre, dann hätten sich beide einen heißen Kampf um den Titel geliefert“, kommentierte Organisator Boris Schäfer das Ergebnis. Stark aber auch die Tatsache, dass mit dem Zweitplatzierten René Hördermann aus Spangenberg und dem Dritten Bastian Käfer aus Göttingen die drei besten Athleten unter der Eine-Stunde-Grenze blieben. Bei den Frauen sicherte sich mit Karina Sosanski die Zweite des vergangenen Jahres souverän den Titel. In 1:06:57 Stunden war die Göttingerin fast drei Minuten schneller als die Zweitplatzierte Inken Braun aus Hardegsen und die Dritte Lena Bischoff-Stein aus Kassel.

Die Dauerbrenner

Es gibt tatsächlich Triathleten, die haben alle 18 Ausgaben aktiv miterlebt. So viel Ausdauer wurde vom Veranstalter am Samstag natürlich belohnt. Schon vor dem Start bekamen sechs Athleten eine besondere Anerkennung: Das aktuelle Deutschland-Trikot mit Namen und Startnummer. Markus Lepper (Witzenhausen), Martin Ulrich (Kassel), Thomas Peuschel (Kassel), Michael Köttinger (Meißner), Daniel Alheid (Wolfhagen) und Anita von Drach (Großalmerode) waren bislang am Veranstaltungstag weder krank, noch im Urlaub oder auf einer Familienfeier.

„Beim elften CherryMan haben wir unseren Urlaub verkürzt. Und Geburtstage gibt’s an diesem Tag auch nicht. Der CerryMan ist einfach super, die Strecke und die Gegend sind wunderschön. Kein Wunder, dass einige Athleten über 400 Kilometer Anreise auf sich nehmen“, sagt Markus Lepper. Immerhin auf 15 Teilnahmen bringt es Daniel Herz. Der Dauerbrenner war nach drei Jahren Pause zum ersten Mal als Witzenhausens Bürgermeister am Start.

Der Aufwand

Mehr als 120 Helfer waren am Samstag für den CherryMan im Einsatz. Vom VfB Witzenhausen, der DLRG, der Polizei, des DRK, des Erntefestausschusses, den Altherren des SSV Witzenhausen sowie des Königshauses. „Wenn am Veranstaltungstag nur vier oder fünf Helfer ausfallen, dann müssen wir schon heftig improvisieren“, sagt Schäfer: „Riesen Dank an alle Helfer des CherryMan.“

Die Zukunft

Wann der CherryMan 2019 ausgetragen wird, steht noch nicht fest. „Wir haben keinen festen Termin“, sagt Boris Schäfer. Die Anmeldephase wird aber voraussichtlich Anfang Februar 2019 beginnen. Erwartet werden dann wieder mehr als 300 Starter. „Viel mehr Teilnehmer können wir eigentlich nicht zulassen. Denn wir haben beim Schwimmen immer nur zwei Teilnehmer in einer Bahn. Bei anderen Triathlons sind bis zu sechs Schwimmer in einer Bahn. So etwas wollen wir unseren Startern aber nicht zumuten“, betont Schäfer.