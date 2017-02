Degenhardt dominiert in Breitenbach

BREITENBACH. Vier Siege erkämpften die Langläufer des Kreises Kassel beim zweiten Durchgang der Winterlauf-Serie des TV Breitenbach. In 37:02 Minuten gewann Oliver Degenhardt (WVC Kassel) über zehn Kilometer der Männer die Wertung der M 40 und führt jetzt überlegen die Gesamt-Wertung in dieser Altersklasse an.

Noch schneller waren Tim Himpelmann (KSV Baunatal/36:25) und Hannes Dieterich (TSV Ihringshausen/36:47) auf dem Wendekurs im Fuldatal unterwegs. Damit belegten sie in der M 20 den fünften und achten Platz. 42:12 Minuten reichten für Thomas Reidick (PSV Grün-Weiß Kassel) zum dritten Rang in der M 50.

Nach ihrem zweiten Platz zum Auftakt lief Elke Reuting (WVC) über zehn Kilometer der Frauen in 45:46 Minuten erstmals an die Spitze der W 40. Doch in der Serien-Wertung ist Lokal-Matadorin Sandra Barborseck (TV Breitenbach) noch vor ihr platziert. Orientierungsläuferin Sabine Rothaug (OSC Kassel) überprüfte bei winterlichen Temperaturen ebenfalls ihre Form und distanzierte über fünf Kilometer der W 20 in 19:32 Minuten trotz eines eisigen Ostwindes Paula Starke (LG Göttingen/20:58) um eineinhalb Minuten. Bis auf drei Sekunden lief Jakob Dieterich (TSV Ihringshausen/20:03) als Sieger über fünf Kilometer der männlichen Jugend U 16 an die 20-Minuten-Grenze heran.

Weitere Ergebnisse: 5 km: Susanne Franke-Reidick (PSV) 30:11 (5. W 50), Petra Speh-Rothaug (OSV) 31:30 (2. W 60). (zct) Fotos: zct