Diana Richter erfüllt sich Traum mit der Silbermedaille im Speerwurf

Halle/Saale. Zwei Leichtathleten aus dem Kreis Frankenberg waren bei der deutschen Hallen-Seniorenmeisterschaft in Halle/Saale erfolgreich: Die in Rennertehausen wohnende Diana Richter gewann die Silbermedaille mit Kreisrekord im Speerwerfen.

Bronze holte sich die für den TSV Korbach startende Athletin im Dreisprung. Und Andreas Linnemann von der LG Eder gewann Bronze im Sprint über 60 Meter.

„Ich habe mir bei diesen Meisterschaften einen Traum realisiert: eine Einzelmedaille in meiner Lieblingsdisziplin“, sagte Diana Richter zu ihrer Silbermedaille im Speerwurf, die sie mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 31,16 m und zudem mit Kreisrekord in der Altersklasse W 45 erzielte.

Richter gewann auch noch eine Bronzemedaille im Dreisprung; die 8,95 Meter bedeuteten auch hier Kreisrekord. Den Dreisprung probierte sie in Halle/Saale, wo nur drei Teilnehmerinnen am Start waren, zum ersten Mal auf einer Meisterschaft aus.

Richter verfehlte einen Podestplatz über 60 Meter Sprint knapp. Die 8,7 Sekunden bedeuten Rang vier. Im Vorlauf hatte sie allerdings ihre persönliche Bestzeit von 8,68 Sekunden eingestellt.

„Der Weitsprung lief bei mir nicht so optimal“, konstatierte Richter. Mit für sie recht guten 4,58 Metern im Weitsprung schaffte sie den fünften Platz.

Andreas Linnemann hat sich die Bronzemedaille im Sprint über die 60 Meter erkämpft. In der Altersklasse M 60 erreichte er im Finale in 8,31 Sekunden die drittschnellste Zeit. Im Vorlauf war der Läufer der LG Eder sogar noch schneller gewesen, den zweiten Vorrundenlauf gewann er in 8,15 Sekunden. Deutscher Meister wurde Gerhard Zorn (Vaterstetten) in 8,06 Sekunden, Rang zwei ging an Günter Vogel (Dürwiß, 8,14 Sekunden).

Im Vorlauf über die 200 Meter bestätigte Linnemann mit 27,16 Sekunden seine tolle Form, allerdings wurde der LG-Eder-Athlet wegen Übertretens der Bahnlinie nach einem Missgeschick disqualifiziert. Richter und Linnemann sind Trainingskollegen; beide trainieren unter anderem bei Mathias Schute in Allendorf.