Nur drei Männer vor Vaupel

AHNATAL. Jolina Vaupel (TSV Geismar) gewann auch das letzte der fünf Rennen der Ahnataler Winterlaufserie über fünf Kilometer. Die 15-Jährige ließ in 21:20 Minuten als Gesamt-Vierte lediglich drei Männern den Vortritt. 25 Sekunden hinter der Fritzlarerin lief Andreas Illing (MT) in 21:55 Minuten die schnellste Zeit der M 50 und gewann nach seinem zweiten Platz im Vorjahr erstmals den Pokal dieser Altersklasse.

Während Nicole Ramus (Gei/24:38) auf Anhieb die W 40 gewann, verbesserte sich Heike Banschbach (MT/27:53) in der W 50 innerhalb eines Jahres von der dritten an die erste Position. Ungeschlagen lief Günter Kistner (Gei) durch die Serie und hatte in 23:21 Minuten den längsten Atem in der M 60. Der Geismarer Trainer brachte neben Jolina Vaupel trotz Grippewelle weitere sechs junge Leute in die Serien-Wertung. Von ihnen schnitten Marvin Brötsch (23:26) als Zweiter über fünf Kilometer der Schüler sowie Jil Rose Salomon (4:52) als Erste über 1100 Meter der W 10 am besten ab.

Weitere Ergebnisse der Tages-Wertung: Halb-Marathon: Frank Hillebrand (CH) 1:37:29 (3. M 40). 5 km: Fritz Pfeifer (Gei) 30:41 (5. MS), Ansgar Pfeifer (Gei) 30:42 (6. M 50). 1100 m: Kate Fleur Salomon (Gei) 5:16 (2. W 8), Leni Brötsch (Gei) 5:17 (3. W 8), Eileen Jenner (Gei) 5:56 (4. W 8). (zct)