Dreispringerin Eckhardt erkrankt: Test in Osterode abgesagt

Göttingen. Diese unerfreuliche Hiobsbotschaft deutetesich schon am Freitag an: Wegen einer Erkrankung (Blasenentzündung) konnte Göttingens Top-Dreispringerin Neele Eckhardt (25) nicht am 10. Sparkassen-Meeting in Osterode teilnehmen, musste ihren für Samstag geplanten Start in ihrer Spezialdisziplin absagen.

Ihr Trainer Frank Reinhardt berichtete davon, dass die WM-Teilnehmerin von 2017 am vergangenen Mittwoch/Donnerstag sogar kurzzeitg ins Weender Krankenhaus musste. Inzwischen gehe es ihr aber schon wieder besser. An einen Start in Osterode war indes nicht zu denken. Es wäre Eckhardts vierter Test für die Leichtathletik-EM Anfang August in Berlin gewesen. Auch ihre Konkurrentin Jenny Elbe konnte in Osterode wegen einer Gürtelrose nicht antreten.

„Wir sind in einer komfortbalen Situation“, spricht Trainer Reinhardt für Eckhardt und sich. „Neele ist zurzeit zweitbeste deutsche Dreispringerin, wir müssen nichts überstürzen und vorsichtig sein.“ Bis jetzt sei die EM-Testphase „optimal verlaufen“.

Am kommenden Wochenende ist kein Wettkampf vorgesehen, in zwei Wochen stehen möglicherweise zwei Starts auf Eckhardt Programm: Bei einem Sportfest in Rhede und bei den niedersächsischen Landesmeisterschaften in Papenburg. Möglicherweise starte Eckhardt, so Reinhardt, noch im Rahmen der „Diamond League“ Ende Juni in Paris. (haz/gsd)