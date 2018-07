Dreispringerin Eckhardt glänzt mit erneuter EM-Norm

Leichtathletik

+ © Hubert Jelinek/gsd-nh Die Göttinger Dreispringerin Neele Eckhardt © Hubert Jelinek/gsd-nh

Hamburg. Dreispringerin Neele Eckardt (LG Göttingen) hat bei den Norddeutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Hamburg am Samstag ihre Nominierung für die Europameisterschaften in Berlin im August untermauert.