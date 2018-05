Dreispringerin Eckhardt ist der Star in Osterode

Sparkassen-Meeting

+ © zje/gsd-nh Am Samstag in Osterode: Neele Eckhardt, Dreispringerin von der LG Göttingen, wurde im Juli 2017 mit 14,35 Metern Landesmeisterin in Niedersachsen. © zje/gsd-nh

Göttingen. Vor genau zehn Jahren war es sicherlich nicht vorhersehbar, wie sich das seinerzeit von der LG Osterode als „Internationales Volksbank Meeting“ getaufte Sportfest entwickeln würde in einem Zeitraum nämlich, in dem Leichtathletik-Großveranstaltungen in Deutschland zur Mangelware wurden.