Dutkiewicz knackt WM-Norm und blickt zuversichtlich auf die Saison

Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz hat bei einem Meeting in Zeulenroda die Norm für die WM in Doha geknackt. Nach einer Verletzung ist sie aber noch nicht bei 100 Prozent.

Das kann man mal so machen: Erster Freiluft-Wettkampf der Saison, 100 Meter, zehn Hürden, 12,91 Sekunden – und zack hatte Pamela Dutkiewicz beim Meeting in Zeulenroda die Norm für die Weltmeisterschaft in Doha geschafft. „Das war mein Ziel. Die Norm wollte ich abhaken und aus dem Kopf haben“, sagt die 27 Jahre alte Leichtathletin. Auf dem Rückweg aus der thüringischen Kleinstadt Richtung Bochum nutzte sie die Gelegenheit, um in ihrem Elternhaus in Baunatal vorbeizuschauen.

Nach dem eindrucksvollen Auftritt ihrer Tochter am Freitagabend werden Vater und Mutter Dutkiewicz nun zuversichtlich auf das Großereignis Ende September in Katar blicken. Die Hürdensprinterin vom TV Wattenscheid sowieso. Ein Weilchen dauert es ja noch bis zu den Welt-Titelkämpfen – und das ist auch gut so: „Ich brauche noch ein paar Wochen, bis die Leichtfüßigkeit wieder da ist. Es zuckt noch nicht so schnell“, sagt die WM-Dritte von London 2017.

Ein Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel, den sich Dutkiewicz im Februar zugezogen hatte, warf die geplante Vorbereitung über den Haufen. Eine Woche ging gar nichts, danach nur Krafttraining und irgendwann waren immerhin leichte Läufe möglich. Erst Ende April sprintete sie erstmals wieder über die Hürden. Während eines Trainingslagers in Japan stieg sie wieder richtig ein. „Nach der Rückkehr war ich happy. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich Schmerzen hatte.“ Kein Wunder also, dass Dutkiewicz mit der Leistung von Zeulenroda zufrieden ist.

Aufgeben kommt für die sympathische Strahlefrau ohnehin nicht infrage. Mit Rückschlägen kann sie bestens umgehen. In der Vorsaison wurde sie im Frühjahr ebenfalls von einer Verletzung ausgebremst. Beim Höhepunkt, der Heim-EM in Berlin, flog sie zur Silbermedaille über die 84 Zentimeter hohen Hindernisse.

Kurzum: Es liegen zwei aufregende und erfolgreiche Jahre hinter Dutkiewicz. Zwei Jahre, in denen sie sich in der Weltspitze etabliert hat. Dennoch oder gerade deshalb ruht die Sportlerin in sich. Mit Blick auf ihre Saisonziele spricht sie nicht von Medaillen. Sie versteift sich nicht darauf, ihre Bestzeit von 12,61 Sekunden zu unterbieten. Dutkiewicz drückt es so aus: „Eine gute Performance beim Hürdensprint lebt von der Stabilität. Und die will ich in dieser Saison wieder erlangen.“ Ein Lauf aufs Podest werde nicht plötzlich aus dem Hut gezaubert.

Gleichwohl macht sie sich Gedanken. Hat hohe Erwartungen. Kann sie den Standard halten? Klappt alles wieder so gut? Natürlich spüre sie etwas Druck, sagt sie: „Aber den lasse ich nicht zu nah an mich heran. Ich versuche, ihn positiv zu nutzen.“ Hilfe bekommt sie dabei von ihrem Trainer und dem gesamten Team um sie herum. Alle würden wissen, wie sie am besten zu motivieren ist.

Aus den Erfahrungen hat sie gelernt: „Ich habe festgestellt, dass es mehrere Wege gibt. Es geht auch weiter, wenn Plan A mal nicht funktioniert.“ Auf ihrem aktuellen Plan B stehen zum Beispiel immer noch intensive Trainingsläufe – Inhalte, die mit dem Ende der Vorbereitung Anfang Mai eigentlich abgeschlossen sein sollten.

Von daher spielt es ihr in die Karten, dass der Saisonhöhepunkt in diesem Jahr verhältnismäßig spät beginnt. Dutkiewicz sagt: „Bei einer normalen Saison würde es jetzt knapp werden. So steht einem geregelten Aufbau nichts im Weg. Nichts ist in Gefahr.“ So klingt Zuversicht.