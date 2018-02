Eckhardt fährt zur Hallen-WM

Dreisprungmeisterin startet in Birmingham

+ Neele Eckhardt (LG Göttingen) Foto: nh

Göttingen. Rekordläuferin Konstanze Klosterhalfen und Topsprinterin Tatjana Pinto führen das 21-köpfige deutsche Team für die Hallen-Weltmeisterschaften in Birmingham an. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) nominierte am Mittwoch für die Titelkämpfe vom 1. bis 4. März auch zwei frühere Freiluft-Weltmeister: Kugelstoßer David Storl (Leipzig) und Stabhochspringer Raphael Holzdeppe (Zweibrücken). Auch dabei: Universiade-Siegerin Neele Eckhardt (25) von der LG Göttingen, die am vergangenen Wochenende gerade in Dortmund deutsche Hallenmeisterin mit 14,13 Meter im Dreisprung wurde. Derzeit bereitet sich die WM-Zwölfte in Göttingen vor.