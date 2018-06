Weltmeister Patrick Lange siegt souverän beim Edersee-Triathlon: "Musste mich selbst pushen"

Waldeck. Da staunten die Teilnehmer und Verantwortlichen Bauklötze: Patrick Lange aus Darmstadt hat überraschend am Edersee-Triathlon teilgenommen. Wir sprachen mit dem Weltmeister.

Natürlich gewann Nordhessens Sportler des Jahres die offene Wertung der olympischen Distanz (1,5 km Schwimmen, 42 km Radfahren und 10 km Laufen) in 1:58:50,3 Stunden souverän. Anlass für ein Interview mit dem gebürtigen Bad Wildunger.

Wie war die Reise in ihre Vergangenheit, Herr Lange?

Lange:Als ich am Sportplatz die Startnummer abgeholt habe, standen mir schon fast die Tränen in den Augen, weil sich hier nichts geändert hat. Das ist cool und schön an den Ort zurückzukommen, wo ich 2001 meinen ersten Triathlon gemacht und 2004 den Volkstriathlon gewonnen habe.

Haben Sie auf dem Weg bei ihrer Familie in Bad Wildungen vorbeischauen können?

Lange:Ja, ich war bei meiner Familie und meinem Cousin. Leider musste mein Vater arbeiten und war nicht da.

So viele Leute wie vor dem Start in Waldeck dürften sie selten umarmt haben, oder?

Lange:Ja. Es war schön und cool, Leute zu treffen, die ich jahrelang nicht gesehen hatte. Erst vor zwei Wochen habe ich entschieden, einen Wettkampf als harte Trainingseinheit zu machen. Dann war die Entscheidung für Waldeck leicht. Wenn wir das angekündigt hätten, wäre vielleicht der eine oder andere mehr gekommen.

Wie haben Sie die großen Sympathien aufgenommen?

Lange:Das ist immer noch neu und eine emotionale Geschichte. Hier zu starten, war für mich wie nach Hause zu kommen. Meine Mutter hatte mir ein Foto gegeben, wie ich 2001 hier zur Wechselzone mit dem Rad gefahren bin. Es ist schön, und die Sympathien der Leute machen es noch schöner. Das pusht auf jeden Fall noch einmal Richtung des Ironmans am 8. Juli in Frankfurt.

Wie war die verschärfte Trainingseinheit in Waldeck für Sie?

Lange:Der Triathlon sollte ein wichtiger Trainingsbaustein sein. Ich habe von vorn bis hinten schön Gas gegeben. Ich hatte anfangs Bedenken, was die Temperatur angeht. Beim Start hat es prompt geregnet, aber das war dann im Wettkampf kein Problem. Auf dem Rad habe ich sogar die besten Werte in der Saison erreicht. Von daher denke ich, dass das Training in die richtige Richtung geht und ich so einen Wettkampf für den Kopf gebraucht habe. Auch weil die letzten Wettkämpfe zwar okay, aber nicht gut waren. Ich wollte mich hier härter belasten als im Training, was mir auch gelungen ist, sodass ich alles richtig gemacht und Selbstvertrauen gesammelt habe.

Bei der Europameisterschaft in Frankfurt wird es ein Duell mit Jan Frodeno geben.

Lange:Ich denke, dass ich auf dem richtigen Weg bin, auch wenn hier nicht die großen Namen dabei waren. Aber umso mehr hatte ich den Kampf mit mir selbst und musste mich selbst pushen. Und das kann ich jetzt. Wenn ich in Frankfurt ein Loch zufahren muss, zu kämpfen habe oder auf mich allein gestellt bin, werde ich daran denken, was in Waldeck gegangen ist. Auch die ganzen Emotionen und die freundlichen Gesichter werde ich mitnehmen. Jetzt geht es in Darmstadt in die finalen Vorbereitungen.

Frankfurt ist das eine, aber am 13. Oktober steht auch noch der Ironman auf Hawaii an. Wie sehen Sie Ihre Chancen Ihren Titel zu verteidigen?

Lange:Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Chancen für mich auf Hawaii größer sind als in Frankfurt. Ich werde im Saisonverlauf tendenziell eher immer besser. Bisher war die Saison durchwachsen. Aber wenn ich dann am großen Tag in Hawaii fit bin, ist das schnell wieder vergessen. Durch den anstrengenden Winter, in dem ich wegen der vielen Medientermine nicht ganz die Umfänge trainieren konnte, wie ich wollte, hänge ich hinterher, auch wenn ich ganz gut in Form bin. So denke ich, dass ich in Hawaii noch eine Schippe drauflegen kann.

Die Termine haben sich finanziell hoffentlich ausgezahlt?

Lange: Sicher. Aber sie waren natürlich anstrengend und haben Energie gekostet, auch weil ich viel gereist bin.

Werden Sie in Hawaii auch noch an den Triathlon in Waldeck denken?

Lange:Da denkt man an so viele Sachen, da kann man auch mal an Waldeck denken.

