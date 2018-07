Fabian Feldmann krönt seine Leistungsexplosion mit Gewinn der Süddeutschen Meisterschaft

Leichtathletik

+ © Lothar Schattner Fabian Feldmann und sein Lieblingsgerät: Der Diskus soll bei den Deutschen Meisterschaften über 50m weit fliegen. © Lothar Schattner

Remsfeld. Rein mathematisch wäre in knapp zwei Jahren ein neuer Weltrekord fällig. Wenn Fabian Feldmann so weiter macht. Der hat sich in den letzten sechs Monaten im Diskuswerfen nämlich um 15 Meter verbessert. Von 35 auf 49,60m, mit denen der 15-Jährige die Süddeutschen Meisterschaften gewann.