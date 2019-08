Matthias Berg im Hauptlauf über zehn Kilometer eine Klasse für sich

Fünfter Sieg im Laufcup: Matthias Berg (SCS) war auch in Felsberg nicht zu stoppen.

Felsberg – Der nächste Sieg. Matthias Berg (SC Steinatal) hat beim siebten Felsburglauf und gleichzeitig fünften Wertungslauf zum KSK-Schwalm-Eder-Laufcup den Hauptlauf über zehn Kilometer der Männer gewonnen.

Bereits in der ersten von zwei Schleifen lief der 28-Jährige aus Neukirchen in 35:38 Minuten auf dem Kurs durch das Altenburger Land und dem Naherholungsgebiet 16 Sekunden Vorsprung heraus und feierte seinen fünften Erfolg im Cup. Die Organisatorinnen Petra Pfaff und Daniela Augustin freuten sich über 324 Starter.

Auf dem zweiten Rang Titelverteidiger Martin Herbold (TuSpo Borken/36:56) vor Simon Schindelmann (Schwalmstadt/38:43) und dem Fritzlarer Duo Paul-Simon Reiß (38:55) und Falk Jany (40:07). In 50:17 Minuten war Johanna Alpermann (LG Kaufungen) vor Elsa Stock (TSV Brunslar/53:42) die schnellste Frau über die lange Distanz.

162 Starter hatte Leon Eilts (SC Neukirchen) im Rennen über fünf Kilometer gegen sich und machte dennoch in 18:21 Minuten vor Benjamin Vinzens (TSV Wabern/18:48) und Björn Wilhelm (TB/19:14) kein langes Federlesen mit der Konkurrenz. Bereits auf dem vierten Rang im Gesamteinlauf gewann die im Cup führende Sabine Gundel (TSV Remsfeld) in 20:18 das Generations-Duell in der Wertung der Frauen gegen Jugend-Siegerin Jolina Vaupel (TSV Geismar/20:46). Auf dem achten und neunten Rang im Gesamteinlauf trennten Linus Schopf (MT/U 12/20:46) sowie Senior Manfred Meyer (TB/M 60/ 21:15) exakt 50 Jahre.

Stark besetzt waren die Nachwuchs-Rennen über 1000 Meter. Hier liefen Marvin Brötsch (Gei/U 16/3:21) und Linus Schopf (MT/U 12/3:22) vor Valentin Ochs (SCS/U 14/3:29) und Jean Heilmann (MT/U 12/3:29) die schnellsten Zeiten. In 3:38 hatte Sophia Fröhlich (TB/U 14) die größte Puste der Mädchen. Doch das Augenmerk liegt auf der achtjährigen Hanna Augustin (Jahn Gensungen), die diese Distanz leichtfüßig bereits in 3:48 Minuten bewältigte.(zct)