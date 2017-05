11. Frankenberger Werfergala lockt die Spitzenathleten

Aus der Weltelite bei der 11. Frankenberger Werfergala am 28. Mai am Start: Julia Ritter vom TV Wattenscheid. Foto: Kaliske

Frankenberg. Hochkarätiger könnte die Besetzung wohl kaum sein: Am Sonntag, 28. Mai, lädt der TSV Frankenberg im Stadion an der Eder zur 11. Auflage der FingerHaus-Werfergala ein. Mit über 70 Teilnehmern, darunter 27 Bundeskader-Athleten, übertreffen die Meldungen quantitativ bereits jetzt das Vorjahresniveau deutlich.

Mit Julia Ritter ist die Führende der Weltbestenliste und mit Selina Danzler und Henrik Janssen sind jeweils die zweitbesten Jugendlichen der Welt zu Gast. „Es spricht sich in der Werferszene herum, dass wir einen optimalen Wettkampf bieten“, freut sich Organisationschef Michael Kollmar.

27 Athleten der Bundeskader sind bei der 11. Auflage am Start. Mit David Wrobel (SC Magdeburg), Sebastian Scheffel (Hallesche LF) und Kai Schmidt (ART Düsseldorf) sind im Diskus-Wettkampf der Männer gleich drei 60-m-Werfer am Start. David Wrobel will die WM-Norm von 65 Metern angreifen. Mit Nils Kollmar ist ein heimischer Athlet am Start. Für ihn geht es um die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften.

Im Diskuswurf der Frauen wird ein spannendes Duell der beiden Frankenberger Dauerstarter Sabine Rumpf und Julia Bremser erwartet, beide von der LSG Goldener Grund. (red)

