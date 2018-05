Franziska Ebert siegt vor Lynn Olson in Alsfeld

Alsfeld. Eineinhalb Dutzend Siege feierten die Athleten der MT Melsungen bei der Offenen Kreis-Meisterschaft der Leichtathleten des Vogelsbergkreises in Alsfeld – und waren besonders in den Sprint-Wettbewerben erfolgreich.

Doch ein ständiger Gegenwind drückte auf die Zeiten. Zum Auftakt gelang Michael Hiob (12,53 s/25,42 s) sowie Leonard Ebert (12,61 s/25,55 s) über 100 Meter und 200 Meter der Männer ein Doppelsieg.

Marvin Knaust trumpft auf

Noch besser startete Marvin Knaust in die Saison. Nach einer verletzungsbedingten Winterpause trumpfte der 17-Jährige in 12,40 Sekunden über 100 Meter der männlichen Jugend U 20 auf und lief in 54,08 Sekunden als Sieger über 400 Meter bis auf 24 Hundertstelsekunden an seine Bestzeit von Kassel 2017 heran. Yannick Schleider begann n der U 18 die Saison über 400 Meter in 56,43 Sekunden und steigerte sich im Dreisprung auf 11,78 m.

In der weiblichen Jugend U 20 begeisterten Franziska Ebert (62,03 s) und Lynn Olson (62,88 s) ihren Trainer Alwin Wagner mit einem Doppelsieg über 400 Meter. Henrike Klier (Fulda/64,38 s) und Gina-Marie Schmidt (Lauterbach/64,80 s) hatten hier keine Chance. Dagegen war Sophia Hog (13,23 s/27,74 s) mit ihren Sprintzeiten nicht restlos zufrieden.

Luis Andre ganz stark

Einmal mehr bot Luis Andre die Top-Leistung im Team der MT. Als DLV-Spitzenreiter im Kugelstoßen der M 13 probierte sich der Melsunger in der jahrgangshöheren M 14 mit dem Vier-Kilo-Gerät aus und legte auch hier mit 13,24 m den Grundstein für eine Platzierung in der DLV-Bestenliste. Unter drei Siegen von Jan Gille in der M 15 ragen 12,20 m im Kugelstoßen (4 kg) sowie 35,79 m im Speerwerfen (600 g) heraus.

Wesentlich verbessert zeigte sich Ella Gleim in 13,70 s über 100 Meter und kaufte gemeinsam mit Marianne Goujard mit einem Doppelsieg über 200 Meter der U 18 der Konkurrenz Schneid und Sekunden ab. (zct)