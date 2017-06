Fröhlich und Frank furios

Leichtathletik-Senioren bei Nordhessen-Meisterschaft mit tollen Erfolgen

+ Rückkehrer und Dauerbrenner: Guido Frank (links) vom LAV Kassel und Volker Schaub von Eintracht Baunatal. 3 Fotos: zct

BAUNATAL. Arne Fröhlich war der schnellste Sprinter über 100 Meter bei der Nordhessischen Senioren-Meisterschaft der Leichtathleten im Parkstadion in Baunatal. In 12,22 Sekunden bestätigte der Pressewart des SSC Vellmar seine Zeit von der Kreismeisterschaft im Auestadion. Martin Herbold (PSV Grün-Weiß Kassel) bleibt die Trumpfkarte auf den Mittelstrecken. Trotz eines prallen Terminkalenders mit Hessischer Senioren-Meisterschaft und Deutscher Hochschul-Meisterschaft bot der Hauptmann aus Fritzlar in 2:01,90 Minuten als Erster über 800 Meter der Altersklasse M 30 bis eingangs der Zielkurve selbst Gesamtsieger Henning Schein (TSV Obervorschütz) Paroli.