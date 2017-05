Geheimnis des Erfolgs heißt Pizza

Kleinalmerode. Keine Nudeln, sondern Pizza lautet das Erfolgsrezept vom diesjährigen Ultra-Marathonsieger des Bilstein-Marathons Alexander Edelhofer aus Unterrieden. Und hieran will er auch bei seinen nächsten Rennen festhalten. Er hatte als erster Einheimischer den Ultra-Marathon von 57,2 Kilometern und 1500 Höhenmetern in 4:33 Stunden gefinisht und darf sich für ein Jahr König der Langstrecke im Kaufunger Wald nennen.

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 13 km/h bei wechselnden Untergründen und Steigungen von bis zu 15 Prozent hatte er im Ziel einen Vorsprung von knapp 20 Minuten gegenüber dem HNA-Redakteur Jens Nähler vom PSV Grün-Weiß Kassel herausgelaufen. Dritter wurde Alexander Giebler vom ASFM Göttingen, der ebenfalls noch unter fünf Stunden für die sehr anspruchsvolle Strecke kreuz und quer durch den Kaufunger Wald blieb.

Bei den Damen dominierte zum wiederholten Mal Birgit Schwartz-Reinken aus der Lüneburger Heide vor Susi Lüürßen von der TG Münden und Sylke Kuhn aus Kassel. Die Lokalmatadorin Susanne Sußebach aus Kleinalmerode wurde in dem gut besetzten Teilnehmerfeld Achte.

Der amtierende Deutsche Meister auf der Ultra-Langdistanz, Florian Reichert aus Göttingen, dominierte den Marathon über 42,5 Kilometer mit 1100 Höhenmetern und stellte mit einer Zeit von 2:53 Stunden einen neuen Streckenrekord auf. Aufgrund seiner Qualifikation zu den Berglaufweltmeisterschaften in Premana (Italien) und den darauf abgestimmten Trainingsplan hat er in diesem Jahr „nur“ die Marathonstrecke absolviert. Eine ganz starke Leistung bot der Zweitplatzierte Jan Linnenkohl aus Neu-Eichenberg, der die 42,5 Kilometer in 3:32 Stunden finishte und mit 20 Minuten Vorsprung auf Jens Zacharias aus Kleinalmerode Zweiter wurde. Auch Zacharias blieb noch unter der magischen Grenze von vier Stunden.

Bei den Frauen wurde die Ellingeröderin Antje Feldmann hinter Martina Ramthun aus Hamburg in 4:17 Stunden Zweite. Die Halbmarathonstrecke mit 535 Höhenmetern wurde in diesem Jahr vom Ultra-Sieger 2015 Benjamin Sperl aus Kassel gewonnen. Der Bergspezialist und Teilnehmer an der Sky Running Weltmeisterschaft am Mont Blanc in 2014 verzichtete aufgrund von Knieproblemen auf einen Ultra-Start. Bester einheimischer Läufer war hier Mirko Witte aus Neu-Eichenberg als Vierter vor Timo Kuhrau aus Kaufungen. Andreas Jordan aus Fürstenhagen wurde Achter. Bei den Frauen gewann die Kasselerin Jutta Goepfert vor der Kaufungerin Karen Helbig. Auch die Marathon-Wanderer zeigten starke Leistungen. Hier gewann Wolfgang Fuhlrott aus Leinefelde in starken 5:22 Stunden vor Jens Thiele und den beiden Söhrewaldern Steffen Tasler und Sebastian Ebert. Bernd Burhenne aus Bad Sooden Allendorf wurde auf der 42-Kilometer langen Panoramawanderung rund um den Bilstein Siebter und Stephan Heil aus Ellingerode Zehnter. (znb)