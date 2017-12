Es geht wieder rund in Kaufungen

Kaufungen. „Ich bin zufrieden. Es dürfte wieder an die 1000er-Marke gehen.“ Das sagt Orga-Chef Jürgen Christmann vor der 45. Auflage des Silvesterlaufs der LG Kaufungen. Am 31. Dezember wird die Traditionsveranstaltung ausgetragen, bislang haben sich 274 Sportler online angemeldet.

Bis zum 30. Dezember (18.30 Uhr) ist die Voranmeldung unter www.silvesterlauf.eu möglich, und jede zehnte Registrierung wird mit einem Gutschein belohnt. Für Kurzentschlossene hat das Anmeldebüro in der Gesamtschule am Hessenring ab 12 Uhr geöffnet.

Die Rennen über 800 und 1600 Meter für den Nachwuchs bis 15 Jahre führen durch das Wohngebiet am Hessenring. Der Hauptlauf über 7,7 Kilometer mit Walking startet am Einkaufszentrum Hessenring und führt über den Außenbezirk Forellengrund und die Höfe Am Setzebach wieder zum Startort.

Luisa Zieba (LC Marathon Rotenburg) als Spitzenreiterin im Crosscup, Thordis Arnold und Nina Engelhard (beide PSV GW Kassel) sowie Regionalliga-Triathletin Kristina Biel (KSV Baunatal) sind die bekanntesten Namen unter den Voranmeldern. Einen Hattrick könnte Tom Ring (PSV) anstreben, allerdings hat der Sieger der beiden Vorjahre noch keine Startzusage gegeben. Dagegen wird mit Christoph Bentz (PSV) der Vorjahresdritte wieder an der Startlinie stehen.

Als Titelverteidiger treten Noah Becker (LG Vellmar) und Hannah Caroline Zahn (KSV Baunatal) über 800 Meter an.

• Info: Jürgen Christmann, Tel. 05605/7826. (zxb)