Göttinger Altstadtlauf ist fast komplett ausgebucht

Wie fast immer erlebt der Göttinger Altstadtlauf auch bei seiner 29. Auflage einen enormen Zuspruch. Bereits vor dem offiziellen Meldeschluss am Freitag, 16. Juni, waren bis auf einige Restplätze alle Startnummern für die Veranstaltung am 21. Juni vergeben. „“Wir haben uns zur Sicherheit der Läufer Obergrenzen gesetzt. Und die waren jetzt alle erreicht“, erklärt Organisatorin Karin Geese vom Veranstalter LG Göttingen den vorzeitigen Anmeldeschluss im Internet. Eine kleine Chance auf eine Teilnahme am 5260 Meter und der Langstrecke über 10 450 Meter besteht aber noch, wenn am 21. Juni das Nachmeldezelt an der Johanniskirche um 16.30 Uhr öffnet. „Dann werden noch etwas 100 Plätze vergeben. Diese Läufer erhalten aber kein T-Shirt mehr“, betont Karin Geese. Der Firmencup und der Schulcup sind seit Wochen ausgebucht. Nachmeldungen für den Youngsterlauf werden noch entgegengenommen. (raw) Foto: nh