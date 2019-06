Göttinger Altstadtlauf ist fast schon ausgebucht

Leichtathletik

+ © Hubert Jelinek/gsd Läufer und Zuschauer, so weit das Auge reicht: Im vergangenen Jahr stand der Theaterplatz im Zentrum des Altstadtlaufes. Am 3. Juli startet und endet die größte südniedersächsischen Breitensportveranstaltung wieder vor dem Alten Rathaus. © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen – In der Tageszeitung auf Sportveranstaltungen hinweisen – davon sind fast alle Sport-Veranstaltungen in Südniedersachsen abhängig. Um in der Öffentlichkeit mehr Beachtung zu finden, aber auch, um mehr Teilnehmer zu rekrutieren.