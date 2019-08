Göttinger Dreispringerin Neele Eckhardt Vizemeisterin in Berlin

Nach Platz eins in Nürnberg 2018 nun Rang zwei in Berlin 2019: Neele Eckhardt holte im Dreisprung die Silbermedaille.

Berlin – Die 27-jährige Dreispringerin Neele Eckhardt ist zurück im Geschäft. Als Titelverteidigerin war Eckhardt in die Hauptstadt gekommen. Bereits in den vergangenen Wochen hatte die WM- und EM-Teilnehmerin der LG Göttingen ihre Kämpfer-Qualitäten unter Beweis gestellt. Im Olympiastadion wurde Eckhardt nun am Samstag bei der Deutschen Meisterschaft mit 13,93 Meter Zweite hinter der deutschen Rekordhalterin Kristin Gierisch (LAC Energie Chemnitz), die sich mit 14,26 Metern ihren Titel von 2017 zurückholte.

„Mit dem zweiten Platz bin ich sehr zufrieden, mit der Weite nicht ganz“, sagte Eckhardt nach dem Wettkampf. So blieb Eckhardt in Berlin noch recht deutlich unter der WM-Norm, die bei 14,20 Metern liegt. „Mir fehlt noch immer die Konstanz nach den krankheitbedingten Ausfällen, aber die WM-Norm bleibt für mich im Fokus.“

Anfang September will Eckhardt nun beim Berliner ISTAF erneut versuchen, sich ein Last-Minute-Ticket für die Welt-Titelkämpfe in Doha zu sichern. „Außerdem werde ich nun zusammen mit meinem Trainer Frank Reinhardt festlegen, welche Wettkämpfe im August darüber hinaus noch möglich sind. Langfristig sind natürlich die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr mein Ziel. Der zweite Platz hier in Berlin bringt mir dafür wichtige Weltranglistenpunkte“, sagte die Göttingerin.

„Die Titelverteidigung wäre schön gewesen, aber Platz zwei ist auch okay“, meinte Trainer Frank Reinhardt. „Die Beständigkeit im technischen Bereich war nicht gegeben“, erklärte er, dass es nicht zu einem 14-Meter-Sprung reichte. Reinhardt weiter: „Wir haben jetzt einen Fahrplan erstellt, trainieren vier wochen gut. Das ISTAF ist dann die letzte Chance, die WM-Quali zu schaffen.“

Eckhardts Göttinger Teamgefährtin Friederike Altmann belegte mit 12,14m den zwölften Platz. Reinhardt: „Sie ist im Lernprozess.“ sol/haz-gsd