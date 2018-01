Grau trumpft in Erfurt auf

Leichtathletik: SSC Vellmar holt zwei Siege

+ Clemens Grau

ERFURT. Zwei Weitsprung-Siege vermelden die Athleten des SSC Vellmar bei vierten TLV-Hallen-Meeting der Leichtathleten in der Halle am Steigerwald-Stadion in Erfurt. Im Feld der Männer übertraf Zehnkämpfer Clemens Grau mit 6,03 m als einziger die Sechs-Meter-Marke und fügte mit 1,65 m noch einen zweiten Rang im Hochsprung hinzu. 5,67 m reichten Wahid Mohammad zum Sieg vor den weitengleichen Leon Quaas (SV Altenburg) und Vincent Schulz (LC Jena/5,60 m).