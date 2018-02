Günthers gelungene Premiere

Winterlauf-Serie: Sieg im Hauptrennen

+ Charlotte Aufenanger

Ahnatal. Dicke Überraschung beim vierten Rennen der Winterlauf-Serie des SVW Ahnatal: In den Hauptrennen gab es drei Premierensiege. In 36:03 Minuten lief Marc Günther (VfL Wolfsburg) über 10 Kilometer zum Sieg. „Auf dem letzten Kilometer habe ich die Entscheidung herbeigeführt“, erklärte Günther, der momentan an der Polizei-Akademie in Hann. Münden studiert. Auf Rang zwei in 36:13 Minuten machte Marius Puchta (PSV GW Kassel) einen großen Schritt in Richtung Seriensieg und bezwang Carl-Daniel Mittelbach (Tri-Team Hagen; 36:22). Jutta Siefert (PSV; 44:33) wiederholte den Erfolg vom Januar und kommt trotzdem nach der Pause im November und Dezember für den Gesamtsieg nicht mehr in Frage. Darum kämpfen nun Melanie Knauf (LT Wolfhagen; 50:41) und Johanna Alpermann (LG Kaufungen; 53:10) beim Finale am 18. März.