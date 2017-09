Guthardt siegt für den TSV

Beliebte Titelkämpfe: Zum elften Mal in Folge starteten am vergangenen Samstag die die Hessischen Waldlaufmeisterschaften in Retterode. Das rechte Foto zeigt das Siegerpodest bei den Schülerinnen 12: Rika Schulz, Cecile Löber und Madita Kalthoff (von links). 2 Fotos: nh