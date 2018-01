Heimische Läufer unter den Besten

KAUFUNGEN. Es ist eine gute Tradition unter den Läufern und Läuferinnen in Nordhessen, am letzten Tag des Jahres beim Silvesterlauf in Kaufungen zu starten. 1053 Aktive waren in der vergangenen Woche dabei, darunter auch 29 Teilnehmer im Trikot des TV Hessisch Lichtenau.

Bei milden Temperaturen um die elf Grad waren die Starter ungewöhnlich leicht gekleidet, und man sah viele Läuferinnen und Läufer in kurzen Hosen und Shirts.

Lina Kriegelstein war die einzige TV-Athletin auf der Runde über 800 Meter. Sie belegte in 3:50 Minuten den siebten Platz in der Altersklasse WU 10. Acht Lichtenauer nahmen die zwei Runden über 1600 Meter in Angriff. Finn Gippert benötigte für diese Distanz 6:42 Minuten und wurde damit in der Klasse MU 10 Zweiter. Jeweils dritte Plätze erreichten Milena in der Klasse WU 14 (7:17 min.) und Moritz Klockmann in der Klasse MU 10 (6:47 min.).

Anspruchsvolle Langdistanz

Den Hauptlauf über eine anspruchsvolle Strecke über 7,7 Kilometer bestritten 20 Aktive des TV Hessisch Lichtenau. Als Schnellster kam Elijah Muth mit 31:33 Minuten ins Ziel. Diese Zeit konnte kein anderer Konkurrent in der Klasse MU 14 unterbieten. Auch die jüngste Starterin und der älteste Starter aus Hessisch Lichtenau gewannen ihre Wertungen. Naima Muth (WU 12) benötigte 35:09 Minuten und für Manfred Freiberg (M 75) blieb die Zeit nach 65:43 Minuten stehen. Über einen dritten Platz in der Klasse W 40 in der Zeit von 37:48 Minuten freute sich Manuela Klockmann. Jeweils gute vierte Plätze in ihren Klassen schafften Anne-Carin Maron (W 35), Sophie Rühling (WU 18) und Wolfram Schulze (M 65).

Nachdem der Silvester-Skilanglauf in der Rhön am vergangenen Samstag für die Sportler des TSV Retterode das erste Rennen der Skisaison war, starteten fünf Ausdauerläufer des TSV Retterode auch in Kaufungen.

Yannik Löber ging bei den Schülern U 8 über 800 Meter auf die Strecke und sicherte sich unter 26 Teilnehmern den dritten Rang in der Zeit von 3:31 min. Er verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um beachtliche 20 Sekunden. Bei den Schülerinnen U 12 über 1600 Meter hatte es Cecile Löber mit zwölf Konkurrentinnen zu tun. Sie erreichte wie schon ihr Bruder Yannik in 6:06 Minuten ebenfalls den dritten Platz und schaffte eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Lauf von 2016.

Roman Heibrock ging erstmals über 1600 Meter an den Start und erreichte in der Zeit von 6:59 Minuten Rang sechs in der Schülerklasse U 10. Marcel Löber stellte sich im Hauptlauf über 7,7 Kilometer der Konkurrenz und belegte in 32:09 min. den achten Platz bei den Herren 35. Mit in Kaufungen dabei war auch Christian Walther, der bei den Männern 50 in der Zeit von 46:09 Minuten den 77. Rang erreichte. (red)