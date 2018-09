Herkules-Berglauf startet am Samstag - Meldung vor Ort möglich

Rund 100 Teilnehmer erwartet der ausrichtende PSV Grün-Weiß Kassel am Samstag beim Herkules Berglauf.

Der Traditionslauf wird am Samstag um 15 Uhr an der Kasseler Reformschule in der Schulstraße gestartet. Um 13 Uhr beginnt die Ausgabe der Startnummern. Nachmeldungen vor Ort sind möglich, das Startgeld beträgt fünf Euro.

Die Streckenlänge beträgt 6,2 Kilometer, die Höhendifferenz liegt bei 320 Meter. Alle Teilnehmer der 29. Auflage des Berglaufes erhalten eine Urkunde. Für Läufer wird Wechselkleidung zum Umziehen zum Ziel am Herkules transportiert.