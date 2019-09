Hessische Berglauf-Meisterschaften: Dodenhäuser Teams erfolgreich

Mannschaftssieger SV Dodenhausen: Ralf Paulus, Uwe Alheid und Peter Groß (von links) liefen in starken 2:31:47 Minuten zum souveränen Mannschaftserfolg.

Mit fünf Siegen, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen haben sich die heimischen Langstreckenläufer in Meißner-Abterode in guter Form präsentiert.

Eingebunden in diese Veranstaltung war auch die nordhessische Meisterschaft. Der Kellerwaldverein SV Dodenhausen war mit insgesamt 14 Läufern und Läuferinnen am Start.

46 Männer und 14 Frauen wurden am Sonntag bei recht guten Laufbedingungen auf eine 9,4 km lange Strecke geschickt. Dabei war ein Höhenunterschied von 430 m zu bewältigen. Die hohen Anforderungen wurden jedoch von allen Teilnehmern bestens gemeistert.

Für die wohl relativ beste Leistung der heimischen Läufer sorgte der 35-jährige Micha Thomas (LG Eder). Er bewältigte die 9,4 Kilometer als M-35-Sieger in sehr guten 44:42 Minuten. Mike Schwarz (SV Dodenhausen) lief in dieser Altersklasse nach 46:24 auf den Bronzerang und hatte damit den Grundstein zum Mannschaftssieg des Kellerwaldvereins (Schwarz, Wirrwahn. Heddergott- 2:38:38) gelegt.

Nach seinem Überraschungssieg im Vorjahr lief Thomas Hasenauer (LG Eder) am Sonntag als Titelverteidiger auf den Silberrang (49:38). Gut drauf waren die SVD-Läufer in der Altersklasse M 50. In sehr starken 2:31:47 liefen Uwe Alheid (48:40), Peter Groß (49:10) und Ralf Paulus (53:57) souverän zum Titel.

Für den dritten Mannschaftserfolg sorgten in der M 60 Klaus Kirschner (54:56), Bernd Mehring (55:37) und Helmut Ruhwedel (59:45). In der Altersklasse M 65 siegte Harald Ludwig (SV Dodenhausen) in 69:42.

Die Organisatoren hatten eine anspruchsvolle, aber auch schöne Streckenführung ausgesucht. Diese führte vom Start in Abterode über einen 400 m langen und steilen Anstieg. Über konstant ansteigende Feld- und Wiesenwege war die erste Verpflegungsstelle nach vier Kilometern erreicht, ehe es bis zum zweiten Verpflegungsstand bei 6,5 km richtig zur Sache ging. Auf den weiteren 1,5 km durften sich die Akteure „etwas erholen“, bevor es auf dem nächsten Kilometer steil bergauf ging. Die letzten Meter zum Ziel, dem Plateau Hoher Meißner, verliefen flach.

Von Werner Hoffmann