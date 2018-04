Horst Wiegand überragt beim Osterlauf in Paderborn

Paderborn. Horst Wiegand (SC Neukirchen) erzielte das Top-Ergebnis der heimischen Starter bei dem mit 11.600 Teilnehmern besetzten traditionellen Osterlauf des SC Paderborn.

Unter 151 Athleten seiner Altersklasse gewann der deutsche Kirchenmeister in 1:19:39 Stunden die Wertung der M 50 und distanzierte dabei Andreas Kiso (LG Exter/1:21:41) um mehr als zwei Minuten. Mit dieser Zeit verbesserte sich der 51-Jährige gegenüber Frankfurt 2017 um 28 Sekunden und ist nach Fabian Pretz (Marburg: 1:19:08) aktuell der Zweite im Schwalm-Eder-Kreis.

Weiter Athleten des SC Neukirchen taten sich an der Pader hervor. In 1:28:39 unterbot Christopher Ide auf Anhieb die 1:30-Stunden-Grenze und Armin Weber ist in 1:34:05 jetzt Zweiter der M 50 im Kreis. Dahinter setzten Oliver Ball (M 45: 1:37:25) und Olaf Hentschke (M 50: 1:38:05) die ersten Markierungen des TuSpo Borken. Nach ihren 50:39 Minuten von Marburg über zehn Kilometer übernahm Martina Stamm (SCN) in 1:46:57 Stunden jetzt auch im Halb-Marathon die Spitze der W 50 in der heimischen Bestenliste. Als 12. der W 45 in 1:48:33 verfehlte Manuela Schmoll (SG Chattengau) nur knapp eine einstellige Platzierung.

Immer schneller wird Pia Bohland (TB) über zehn Kilometer der Frauen und lief in 41:00 Minuten unter 395 Athletinnen an die elfte Position der W 20. Mit dieser Zeit verbesserte sich die nordhessische Meisterin gegenüber dem Vorjahr um mehr als drei Minuten. Ein Achtungserfolg ist der sechste Platz von Marco Kramer (TuSpo Guxhagen) in 38:07 Minuten in der M 40 unter 275 Athleten.

Außerdem: Halb-Marathon: Iris Walker (LG Züschen) 1:58:44. 10 Kilometer: Jörg Hoffmann (OV) 42:01, Carolin Comtesse (OV) 47:11. 5 km: Kristina Biel (Haldorf) 25:23. (zct)