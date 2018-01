Hottenrott siegt in Bietigheim

KASSEL. Trotz Matsch und Nieselregen vermelden auch die Veranstalter heimischer Silvesterläufe große Teilnehmerfelder – und die Nordhessen stellen gleich zwei Siegerinnen und einen Sieger bei bundesdeutschen Großveranstaltungen.

Bietigheim

In 38:26 Minuten gewann Laura Hottenrott bei ihrem letzten Start für den GSV Eintracht Baunatal in Bietigheim-Bissingen unter 3500 Teilnehmern den Lauf über 11,1 Kilometer der Frauen und hängte dabei in 38:26 Minuten Franziska Reng (Regensburg/39:31) und Victoria Brandt (Berlin/39:36) ab. Rang sechs unter 852 Starterinnen belegte Anna Starostzik (PSV Grün-Weiß Kassel) in 40:50. „Ich habe mich gut gefühlt und mich schon nach einem Kilometer von der Konkurrenz abgesetzt“, sagte die 25-jährige Studentin, die auf den letzten Kilometern die Stimmung unter den 18 000 Zuschauern an der Strecke genießen konnte.

Erfurt

Trotz widriger Witterung wiederholte Dörte Nadler (Eintracht Baunatal) in Erfurt über zehn Kilometer der Frauen in 37:35 min ihren Vorjahressieg und lief bereits auf der ersten Hälfte den entscheidenden Vorsprung vor Jule Vetter (Tübingen/38:56) heraus. Dwergte

Beim Silvesterlauf in Dwergte bei Oldenburg (Niedersachsen) über 10 Meilen testete Jens Nerkamp (PSV Grün-Weiß Kassel) seine aktuelle Form und lief nach 54:23 Minuten als Sieger über die Ziellinie. Der Kasseler Student hat jetzt die Deutsche Halbmarathonmeisterschaft im Visier. Trier

Beim Klang von Sambatrommeln erkämpfte Melat Yisak Kejeta (PSV) beim stark besetzten Silvesterlauf in Trier (1900 Teilnehmer) im Elitefeld über fünf Kilometer der Frauen hinter WM-Teilnehmerin Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen/15:34) und Olympia-Starterin Salome Nyirarukundo (Ruanda/15:50) in 15:51 Minuten den dritten Platz.

Kaufungen

Beim 45. Lauf der LG Kaufungen mit mehr als 1000 Startern setzte sich erstmals der in den USA Rehabilitations-Wissenschaften studierende Henning Schein vom TSV Obervorschütz durch. Er lief über 7,7 Kilometer in 24:03 min eine Klassezeit. Auf den Plätzen wahrte Leonardo Ortolano (PSV) in 24:54 vor den Triathleten Simon Schwarz (Röthenbach/25:03) und Timo Pippart (Eschwege/25:18) den Nimbus der erfolgsverwöhnten Polizeisportler. Bereits zur Hälfte der Distanz lag Sandra Barborseck (TV Breitenbach) bei den Frauen vorn und ließ sich selbst mit 47 Jahren von den weitaus jüngeren Luise Zieba (LCM Rotenburg/31:38) und Lena Nitzge (VfL Bad Arolsen/32:17) nichts vormachen.

Ziegenhain

In 28:29 Minuten wiederholte Matthias Berg (Neukirchen/LC Eschenburg) im Ziegenhainer Schützenwald über 8100 Meter seinen Triumph von 2014 und 2016. Er ließ Martin Herbold (29:01) und Husen Kimo Fago (29:15) vom Tuspo Borken keine Chance. Bei den Frauen avancierte Jolina Vaupel (TSV Geismar) in 35:01 Minuten vor Marathonläuferin Theresa Koch (Tuspo Borken/36:20) mit 15 Jahren zur jüngsten Siegerin in der 47-jährigen Geschichte des ältesten nordhessischen Silvesterlaufs. Auf der Mittelstrecke (2740 Meter) setzten Paul-Simon Reiß (Tus Fritzlar/9:46 Minuten) sowie die vom Reitsport kommende Madita Hendriks (CJD Oberurff/10:43) die Akzente.

Vernawahlshausen

Bei der 21. Auflage des MTV Vernawahlshausen gewannen Andreas Poppe (TSV Udenhausen/1:13:12) und Susi Lüürßen (TG Münden/1:44:51) den Halbmarathon durch den Bramwald. Mit Gerrit Gräbel (47:51) und Wiebke Lühmann (55:11) kommen die Sieger über 13,5 Kilometer von der LG Göttingen.

Von Lothar Schattner und Martin Scholz